International yoga day 21 giugno 2021 a Nolo

E’ in programma il 21 giugno alle ore 19 al Parco Martesana la quarta edizione dell’International Yoga Day di NoLo, in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga.

L’evento è promosso da Silvia Yoga Speziali in collaborazione con Teresa Pillan di Yoga&TheCity.

Il 21 giugno un appuntamento imperdibile per gli amanti dello yoga e non solo.

La partecipazione è gratuita e libera a tutti

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...