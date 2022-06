Interno notte. Oltre l’archivio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il 10 giugno 2022 si svolgerà la settima edizione de La Notte degli Archivi che coinvolgerà gli archivi di tutta Italia. La Notte degli Archivi, patrocinata dall’ANAI - Associazione Nazionale Archivistica Italiana, rientra nel programma del Festival Archivissima. L’edizione 2022 sarà dedicata al tema #change. Per l’occasione CasaStudio - Fotografia e Archivio apre le sue porte per una visita/incontro patrocinata dal Comune di Sesto San Giovanni (MI). Dalle 19.00 sino alle 24, in via Felice Cavallotti 182, gli ospiti potranno conoscere e visionare i materiali fotografici conservati, dedicati esclusivamente alla fotografia familiare anonima. In sintonia con il tema di quest’anno scelto dall’Associazione Archivissima, #change, l’evento desidera essere uno spunto di riflessione su una nuova, possibile lettura - e dunque un cambiamento - nell’approccio ai particolari documenti fotografici che sono quelli di origine privata, familiare e amatoriale custoditi nell’Archivio CasaStudio. Non solo un interesse costante e attivo verso la loro raccolta e conservazione - in quanto testimoni di epoche, costume e società - ma una nuova ricerca e un’inedita interpretazione delle immagini nella loro composizione o scomposizione, dei soggetti ritratti come protagonisti a sé stanti o rinnovati personaggi universali di nuove storie, racconti, esperienze. Implementare la memoria con un passato che può diventare anche presente narrante, attraverso un lavoro di profonda osservazione, riconduce alla scoperta o riscoperta di una propria identità, individuale e collettiva imprenscindibili; espande in maniera naturale lo spazio tra significante e significato entro il quale questo genere fotografico è stato, ingiustamente, imprigionato e delineato per troppo tempo. La visita comprenderà la presentazione di Archivio CasaStudio e sarà condotta da Laura Loi, fotografa e archivista, fondatrice e curatrice del Progetto. Si parlerà della sua nascita, con quali modalità avviene l’acquisizione e la conservazione dei materiali, in che modo cresce il Fondo, il senso della sua missione. Sarà inevitabile non fare un breve excursus su quella che è la fotografia familiare, intesa come storia individuale che diventa storia collettiva. Si rifletterà sull’importanza della memoria, su quali siano le peculiarità della fotografia privata e quali potrebbero essere le sue innumerevoli interpretazioni e riutilizzi. Come sia possibile valorizzarla e tutelarla. In ultimo, si parlerà del fascino delle immagini di scarto, vero cuore pulsante di tutta la Collezione. Verranno esposti al pubblico, per la visione e la consultazione, alcuni dei materiali d’archivio. “Non ho interesse per le immagini fini a se stesse, per la sola estetica o composizione, per i materiali. Raccolgo, non a caso, immagini di scarto. Ad affascinarmi, invece, è ciò che esse raccontano e - aspetto ancora più importante - quello che potrebbero raccontare.” Laura Loi sul Progetto CasaStudio Consultazione Programma della Serata https://www.archivissima.it/2022/oggetti/2129-interno-notte-oltre-l-archivio Consultazione Programma del Festival https://www.archivissima.it/2022/ La Notte Degli Archivi - Archivissima 2022 INTERNO NOTTE. OLTRE L’ARCHIVIO CasaStudio - Fotografia e Archivio 10 giugno 2022 ore 19.00-24 / Ingresso libero Via Felice Cavallotti 182, 20099 Sesto San Giovanni, Milano +39 3398968445 casastudio.182@gmail.com www.lauraloi.com/casastudio