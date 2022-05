Invisibili in Movimento torna a Milano con “Il Cielo è di tutti, la Terra è di tutti - Tre serate per un mondo diritto”

Il 5, 12 e 19 maggio il C.I.Q. - Centro Internazionale di Quartiere (via Fabio Massimo, 19 a Milano) ospiterà la rassegna degli Invisibili in Movimento dal titolo "Il Cielo è di tutti, la Terra è di tutti - Tre serate per un mondo diritto", dedicata alla discussione e all'elaborazione attorno ad alcuni diritti negati o dimenticati dalla politica e dalla società, e invece fondamentali per affermare la centralità della persona all'interno delle comunità in cui vive.

Gli Invisibili in Movimento, movimento politico fondato da Aboubakar Soumahoro, si danno l’obbiettivo di rigenerare la capacità della politica di rappresentare gli interessi di chi non è ascoltato, di chi ha subito le prevaricazioni di una società dove le disuguaglianze e la precarietà continuano a crescere, di chi è vittima degli algoritmi e delle ingiustizie, nelle campagne e nelle città, di coloro i quali vorrebbero lavorare di più e di chi un lavoro non lo ha, aggregando voci e corpi attorno a temi dimenticati e a bisogni inascoltati, per elaborare punti di vista e iniziative concrete in contrapposizione alla narrazione dominante della nostra epoca, che tende a dare per scontata l’assenza di alcuni diritti nella vita di tutti i giorni delle persone invisibili

. Questo cammino inizierà giovedì 5 maggio alle 19.00 presso il C.I.Q. - Centro Internazionale di Quartiere, con la serata intitolata “Senza Dimora, Senza Diritti” dove si parlerà di diritti per i senza dimora con Antonio MUMOLO (Consigliere Regionale Emilia Romagna e Presidente Avvocato di Strada) - Saverio TOMMASI (giornalista e Presidente Associazione Sheep Italia) - Alessandro PEZZONI (fio.PSD Onlus) - Francesco TRESCA CARDUCCI (Avvocato di Strada) - Davide PISU (Ronda della Carità) - Diego MAZZOCCHI(Casa della Carità). Modera Giampaolo Mannu, giornalista di Milano Today.

Il secondo incontro seguirà giovedì 12 maggio, sempre alle 19.00; si tratterà il tema deldiritto all’aborto con Sara Martelli di Associazione Luca Coscioni, il movimento transfemminista Non una di meno, Giulia Crivellini, promotrice della campagna "Libera di abortire" e Tesoriera dei Radicali Italiani, e Cecilia Bighelli del Comitato vulvodinia e neuropatia del pudendo. Si concluderà giovedì 19 maggio con una discussione sulle problematiche legate al diritto al voto per studentesse e studenti, lavoratrici e lavoratori, fuorisede, con associazioni e comitati di studentesse e studenti e dottorande e dottorandi. Ciascuna serata non sarà solo un'occasione per discutere, bensì il momento "costitutivo" di un cammino di attivismo che miri, con iniziative concrete realizzate anche insieme alle realtà e alle persone nostre ospiti, a sottrarre all'invisibilità i diritti di cui parleremo e ad affermare il "diritto ai diritti negati". A questo link è possibile accedere al comunicato stampa, alla locandina dell’iniziativa e ad un documento più approfondito sulle informazioni utili su Invisibili in Movimento e sugli obbiettivi di queste giornate.