Io, il teatro e il cinema

Con l'attrice Anna Bonaiuto



La quinta edizione di POLIMIFEST , la manifestazione di intrattenimento culturale organizzata dal Politecnico di Milano, si chiude con l’appuntamento online con Anna Bonaiuto che dialogherà con Corinna Rossi, docente di Egittologia del Politecnico di Milano.

Con racconti legati alla sua carriera prima in teatro e poi al cinema, alternati con brevi letture sapientemente interpretate, Anna Bonaiuto ci racconterà la sua storia.



Il link per assistere all’evento verrà pubblicato il giorno stesso ed inviato via e-mail con le istruzioni di partecipazione a tutti gli iscritti.



Se sei interessato a partecipare all’evento compila la presente form: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=K3EXCvNtXUKAjjCd8ope68b_x_18jJxHn4fnOyhFAJJUNkhWMjU3VElMWDkxWVEwVEtDWFZBUUdMSi4u