EcoTeatro ricorda il soprano Maria Callas ospitando uno spettacolo di danza contemporanea a lei dedicato. Sabato 8 ottobre 2022, ore 20:45 in scena “IO MARIA, LEI CALLAS “ Una produzione Tocnadanza e Camerata Musicale Barese - Regia di Michela Barasciutti



Sabato 8 ottobre alle 20.45, all'EcoTeatro di Milano andrà in scena “IO MARIA, LEI CALLAS “ una produzione Tocnadanza e Camerata Musicale Barese con: Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Veneto, Arco Danza e Festival VeneziainDanza.

Spettacolo creato per celebrare il centenario della nascita di Maria Callas (New York – 2 dicembre 1923) e 30° anniversario della Compagnia Tocnadanza.

"Io Maria, Lei Callas" vede in scena la Compagnia Tocnadanza, eccellenza artistica riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali, con le coreografie di Michela Barasciutti. Accompagnati dalla voce del celebre soprano, le danzatrici e i danzatori riveleranno con i loro movimenti un mito che racchiude due personalità consapevoli una dell’altra, vivendo in una stessa donna, in uno stesso corpo, in una stessa anima. “Ci sono due persone in me: mi piacerebbe essere Maria, ma devo vivere all’altezza delle aspettative della Callas".

Una personalità travagliata dalla vita, infanzia, maturità e amori, altra vissuta in una dimensione d’arte che la porta ad essere unica nella sua voce e nell'interpretazione dei personaggi, creando un mito irraggiungibile perché unico. Umanità e Arte, Maria e Callas. Un “Tacer cantando” dove Maria è risucchiata nelle viscere del suo tormento e dove Callas libera quello che lei è veramente,

trasformando il suo canto in libertà.

Maria è La Callas, come scherzosamente in un’intervista definiva sé stessa:... "perché la Callas una volta era Maria”. “Voglio ringraziare tutto il pubblico che mi è stato vicino nei momenti difficili, e non solo nella gloria. Mi hanno scritto, mi hanno adorata, mi hanno capito. In generale mi hanno amata. Anche di questo sono molto riconoscente, non provo altro che riconoscenza per il mondo.E’ tutto"



Coreografia e regia: Michela Barasciutti

Assistente alle coreografie: Giulio Petrucci

Interpreti: Sara Cavalieri, Roberta De Rosa, Mirko Paparusso, Marco Mantovani, Erika Melli, Giulio

Petrucci

Ricerca ed elaborazione musicale: Stefano Costantini

Musiche: Mozart, Bach, Bellini, Verdi, Puccini, Kodaly e altri (voce Maria Callas)

Scene luci e costumi: Michela Barasciutti

Realizzazione costumi: Lorenza Savoini

Realizzazione Luci: Costantino Pederoda



L’evento si inserisce in un’originale trilogia organizzata da EcoTeatro per ricordare il celebre soprano di cui si celebra nel 2023 il centenario della nascita. Tre spettacoli “non lirici” ispirati alla voce e alla figura della grande artista: nel 2022 uno spettacolo di danza, nel 2023 uno spettacolo di prosa e nel 2024 un concerto per pianoforte.

Ogni rappresentazione viene preceduta dalla proiezione di alcuni filmati d’epoca dedicati alla “Divina” e da interventi di critici e appassionati.



EcoTeatro, inaugurato a ottobre 2018, deve il suo nome alla scelta responsabile di applicare un protocollo eco gestionale conforme al modello di sviluppo sostenibile promosso dalla Comunità Europea. L’università di Locarno attraverso una ricerca condotta dal prof. Martin Muller lo ha riconosciuto come una delle realtà teatrali sostenibili più innovativa a livello mondiale.