Key Gallery & Stazione Arte Contemporary

Presentano:



“IO” - QUESTIONE DI DETTAGLI



Personale di Emiliano Salvetti





Inaugurazione giovedì 27 Ottobre dalle ore 18.00 alle 21.00





Nato a Livorno nel 1979, Emiliano Salvetti si forma alla scuola d'arte di Pisa.



Ama la pittura classica, studia l'arte contemporanea italiana e internazionale;



con un occhio sempre attento alle influenze urbane livornesi.







La pittura di Salvetti si avvale di una leggerezza e una sensibilità fiabesca di altri tempi.



Il suo è un costante invito a soffermarsi sui dettagli, a concedersi del tempo,



privilegio per osservare, recepire e trasmettere.



La sensazione gradevole del tempo "SOSPESO" che si vive passeggiando per Livorno,



la ritroviamo forte nelle sue opere.







Emiliano rivede, rielabora, disegna, simboli a lui intimi per renderli immortali.



Iconografie tratte da sogni, esperienze giovanili, contaminazioni di vita.



Emiliano ne stravolge il primario significato, le eleva, dando allo spettatore una lettura personale, più profonda, che trascende dal significato o lo scopo originale.



Soggetti semplici di facile comprensione, che a un occhio poco attento



possono sembrare anche banali.



Figure che per la loro essenza danno una risposta immediata anche hai poco attenti.







Attraverso tecniche pittoriche d'accademia e contaminazioni contemporanee



questa collezione di opere uniche, selezionate appositamente per la KEY GALLERY,



miscelano e utilizzano diverse tecniche: spray, acrilico, matita, gessetti.



Ne emerge un nuovo realismo POP fatto di grande tecnica, materia pittorica



e colore. Uno stile ben preciso, connubio armonico tra classico e contemporaneo.



Per gli amanti del digitale verrà prodotto un nft ad hoc per la mostra, disponibile su Opensea sulla pagina della galleria (opensea.io/keygallerymilano).







Giovanni Busacca



Direttore Artistico Stazione Arte







