Ios on oio - I gioielli d'artista di alfredo rapetti mogol

“Ios on oio”: le sculture da indossare di Alfredo Rapetti Mogol in mostra da BABS

OPENING - Lunedì 21 Settembre 2020

Presso BABS Art Gallery – Via M. Gonzaga 2, Milano

Inaugurazione della mostra dei gioielli e opere d’arte di Alfredo Rapetti Mogol –

Lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 30 settembre dalle 17.00 alle 20.00: aperitivo con l’artista su prenotazione



A partire dal 21 settembre BABS ospiterà nei suoi spazi milanesi la personale del pittore e paroliere Alfredo Rapetti Mogol “Ios on oio”, dove sarà presentata la nuova collezione di gioielli firmata in esclusiva dall’artista per la galleria, insieme alle sue ultime composizioni pittoriche a far da cornice. Nelle giornate di lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 30 sarà possibile prenotarsi per partecipare ad un aperitivo in presenza dell’artista, per approfondire con lui il suo nuovo progetto godendo di un piccolo rinfresco.

"Senza scrittura non saremmo niente non avremmo coscienza di noi stessi", dice Alfredo Rapetti. E non a caso la parola è la radice comune delle sue due professioni, di autore di canzoni e di pittore. Utilizzando nelle sue tele la tecnica della puntasecca, Rapetti restituisce valore all’atto dello scrivere a mano. I suoi “geroglifici”, segni destrutturati che campeggiano al centro delle opere monocrome in un ordine non immediatamente leggibile, sono quasi incisioni sulla pellicola pittorica e creano un alfabeto personalissimo ma allo stesso tempo universale, dove la parola è apparentemente svuotata di ogni senso e della sua funzione originaria, ma in cui acquisisce in realtà una valenza universale. Se viene dato loro il giusto peso, le parole sanno ricostruire significati nascosti, dettati dalla capacità di immedesimazione del fruitore nel momento in cui legge l’opera. Come nella pittura, così nel gioiello l’artista riparte dal significante per dare vita ad un alfabeto inusitato e personale, servendosi di effetti grafici diversi (lucido/opaco, piatto/sporgente) e delle combinazioni rese possibili dalle coppie (orecchini, gemelli,..) per ricreare anche nella tridimensione un linguaggio plasmato ex novo: oltre ai giochi linguistici, anche la presenza fisica della persona crea ulteriore spaesamento fra significato/significante. Basta così indossare ai due lobi le lettere I e O per riscoprire improvvisamente la centralità del proprio essere; o ancora, ruotando il polso, si riesce ad identificare la parola “anima” in mezzo ad un insieme apparentemente casuale di lettere. Liberato dalla gravità della sua primitiva funzione, il segno grafico diventa anche nel gioiello un veicolo emozionale per chi ha la sensibilità di leggervi il potere nascosto.



Orari

Lun – Ven / 10.00 – 18.00

Disponibilità per altri orari su appuntamento



Indirizzo

Babs Art Gallery

Via Maurizio Gonzaga, 2

Ang. Piazza Diaz

20123 Milano (Italy)



Contatti

+39 0287338370 +39 3479350394

info@babsartgallery.it

www.babsartgallery.it