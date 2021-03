Iovoglio andare a scuola

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Oggetto: #IOVOGLIOANDAREASCUOLA Buongiorno, l'Associazione Genitori scuola Stefano e Tommaso Fabbri ha deciso di manifestare il dissenso rispetto alla chiusura delle scuole attraverso una dimostrazione simbolica. Sabato 13 Marzo dalle ore 10:30 verranno attaccate ai cancelli della nostra scuola le MASCHERINE DATE IN DOTAZIONE DAL MINISTERO, con scritto il NOME del bambino, la CLASSE e #IO VOGLIO ANDARE A SCUOLA; Le mascherine che verranno appese sono nuove in quanto rappresenteranno lo SPRECO e le PROMESSE FATTE E NON MANTENUTE: • Spreco: scuole piene di scatole di mascherine non idonee per bambini delle elementari perché troppo piccole che hanno solo prodotto spazzatura e che hanno costretto i genitori a provvedere da sé per la salute dei propri figli (considerando che è richiesta la sostituzione ogni quattro ore!). • Promesse fatte e non mantenute: ai bambini è stato chiesto di rispettare una serie di regole a cui si sono attenuti scrupolosamente con il supporto delle loro insegnanti con la promessa che le scuole sarebbero state chiuse per ultime; ad oggi sono aperti centri commerciali e attività commerciali, tuttavia le scuole sono chiuse. • Non è dimostrato che le scuole siano fonte di contagio. Volevamo diffondere questa iniziativa in modo che il messaggio abbia la massima visibilità. Grazie.