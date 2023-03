L'ippodromo di San Siro apre per le Giornate Fai di primavera

L’Ippodromo Snai San Siro sarà tra i luoghi da scoprire inseriti nell’elenco dei luoghi aperti dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS sabato 25 e domenica 26 marzo in occasione della trentunesima edizione delle Giornate FAI di Primavera. Dopo il fortunato esordio del 2018 e l’incredibile successo degli anni successivi –con diverse migliaia di accessi registrati ogni anno – l’Ippodromo aprirà nuovamente i cancelli nel weekend 25 e 26 marzo, svelando i suoi tesori nascosti. Progettato nel 1911, l’Ippodromo Snai San Siro venne inaugurato solamente alla fine della Grande Guerra, nell'aprile 1920. Realizzato dagli architetti Paolo Vietti Violi e Arrigo Cantoni, l’impianto di San Siro si distingue per il suo innovativo stile Liberty. Il complesso dell’Ippodromo, composto da piste di gara, di allenamento, tribune e scuderie immersi nel verde, è unico nel suo genere, sia per la vastità degli spazi che per la coesistenza di valori ambientali, architettonici e culturali. Nel weekend del 25 e 26 marzo, a partire dalle ore 10:00, i volontari del FAI accompagneranno i visitatori tra i viali dell’impianto per scoprire non solo le note bellezze di questo magnifico luogo, dal parco botanico con le 72 specie differenti registrate e cartellinate al Cavallo di Leonardo - l’imponente statua bronzea del Cavallo di Leonardo, realizzata nel 1999 dalla scultrice Nina Akamu su disegni di Leonardo da Vinci – ma anche accedere eccezionalmente a spazi normalmente non accessibili al pubblico come la Palazzina del Peso, struttura liberty degli anni ’20 con le sue caratteristiche sale, la sala Bilancia in cui vengono pesati prima e dopo le corse i fantini e la loro sella, la sala Camino e dei Proprietari da cui si apre verso la pista del galoppo la tribuna d’onore riservata ai proprietari dei cavalli e il cortile per l’insellaggio. Il percorso all’Ippodromo Snai San Siro quest’anno prevede anche una tappa inedita, ovvero il tour nel villaggio delle storiche scuderie.

Per tutto il weekend saranno inoltre previste attività di animazione per i bambini a partire dalle ore 14. I bambini tra i 3 e i 13 anni potranno infatti provare gratuitamente l’emozione unica di montare un pony, grazie al cosiddetto “battesimo della sella”, un’opportunità unica per i più piccoli per percorrere un breve tragitto in sella al pony scortato dagli esperti del Centro Ippico Lombardo. Inoltre, i piccoli ospiti potranno divertirsi anche con l’animazione e i giochi offerti a tema Pasqua: i bambini troveranno diversi giochi sia di movimento, sia da tavolo, bolle di sapone ma anche laboratori per costruire cestini per le uova. Infine, i più piccini potranno partecipare, a partire dalle 16.30, ad una divertentissima ad una caccia al tesoro, che in questo caso saranno proprio le uova pasquali.