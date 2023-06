Supercar e 'battesimo della sella' per i bambini: una domenica per famiglie all'Ippodromo

Continua la serie di eventi all’Ippodromo Snai San Siro per questa estate di galoppo. Nell’ultima domenica di giugno l’impianto ippico milanese ospita nuove attività d’intrattenimento per un pubblico trasversale ma sempre con particolare attenzione ai bambini. Le novità del 25 sono il torneo di bridge e di burraco alla Buvette di Leonardo, ma anche l’esposizione di super-car della OneLife Rally nel parterre fronte tribuna principale durante tutto il pomeriggio, oltre ad un alto livello tecnico del programma di corse a partire dalle ore 16:30 fino alle 20:30.

Confermata, come sempre, l’animazione di Pepe Party con lo staff pronto a divertire i piccoli visitatori dai zero ai 13 anni nell’Area Kids: laboratori creativi, giochi di gruppo all’aperto, truccabimbi, baby-dance e molto altro ancora, mentre nello spazio in cui sorge la fontana d’ingresso di piazzale dello Sport 16, sono a disposizione i ponies del CIL – Centro Ippico Lombardo – per l’ebbrezza del ‘Battesimo della sella‘ per i bambini dai 3 ai 13 anni.

Per gli amanti del bridge e del burraco si parte dalle ore 16 con i tornei e il sottofondo della Djset Sharon, il tutto accompagnato da pinza e bibite offerte a tutti i partecipanti. Il torneo di bridge si tiene sotto la supervisione di Steve Hamaoui della World Master la Federazione Mondiale di Bridge (WBF). Per partecipare al torneo la quota, pagabile all’ingresso dell’ippodromo in piazzale dello Sport 16, è di 30 euro, mentre per gli under 26 e gli allievi della scuola di bridge è di 20 euro. Sono in palio dei trofei per i primi tre classificati e non solo. La prenotazione è obbligatoria, mentre per avere ulteriori informazioni sulla giornata basta inviare una mail a info@cocooners.com oppure telefonare al numero 389 9317025. Non è la prima volta che l’impianto di galoppo milanese si presta a dare spazio ai tornei di bridge e di burraco. Nella giornata del 27 giugno del 2012, infatti, i giocatori seduti ai tavoli predisposti attorno alla statua del Cavallo di Leonardo furono ben 380 per un successo unico e molto apprezzato.

Spostandosi davanti alla tribuna principale, dalle ore 17 saranno esposte ben 100 super-car per gli appassionati del design e dei motori, ma anche per semplici curiosi. L’evento automobilistico di lusso, e con finalità benefiche, è organizzato da OneLife Rally che, partendo da Roma, toccheranno Milano, Venezia e Zagabria, fino a raggiungere la Romania, a Bucarest. Anche in questo caso l’Ippodromo Snai San Siro ha già ospitato eventi del genere; l’ultimo risale ad inizio ottobre del 2017 per l’11^ edizione del Trofeo Milano organizzato dal CMAE (Club Milanese Automotoveicoli d’Epoca) a cui hanno fatto bella mostra di sé 101 vetture e 20 moto di particolare importanza storica e prodotte non più tardi del 1970.

Lo spettacolo e le emozioni, però, saranno anche in pista per la 25^ giornata stagionale di galoppo con un programma strutturato su sette corse. Le più importanti sono il Premio Bersaglio, Listed Race sulla distanza di 1200 metri in dirittura valida per i cavalli di 3 anni ed oltre, il Premio Estate – Memorial Arturo Brambilla, Listed Race per i cavalli di 3 anni sui 1600 metri in pista grande, e poi il Gran Premio d’Italia, anche questa prova valida per i cavalli di 3 anni ma sulla distanza di 2400 metri sempre su pista grande. Alla fine della sessione primavera-estate di questa stagione di galoppo mancano tre giornate: quella di giovedì 28 giugno e poi quella clou di martedì 4 con il Premio De Montel, il Premio Mantovani e i Primi Passi, ed infine quella di venerdì 7 luglio.