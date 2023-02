Ippodromo La Maura apre gratis: giochi e festa per Carnevale

Domenica 26 febbraio, dalle ore 12:00, cancelli aperti al pubblico gratuitamente all’Ippodromo Snai La Maura di via Lampugnano 95 a Milano. Un pomeriggio di festa ippica e non solo. In pista, infatti, dalle ore 13:55 in poi è attesa l’edizione 2023 del ‘Gran Premio Encat’, una delle corse al trotto più antiche e tradizionali d’Italia disputata per la prima volta nel 1930 e dedicata all’Ente Nazionale per le Corse al Trotto. A bordo pista, invece, tanta animazione per i bambini e le famiglie con uno staff di animatori professionisti che coinvolgeranno i piccoli visitatori in giochi di gruppo, baby-dance, laboratori creativi e molte altre sorprese sempre all’insegna del divertimento.

All’interno dell’impianto è possibile pranzare alla tavola calda dalle ore 12:30 in poi, oppure gustarsi un aperitivo al chiosco-bar coperto e a pochi metri dal passaggio dei cavalli da corsa. Nella seconda parte del pomeriggio, infine, verranno distribuite le chiacchiere e i tortelli, tipici dolci di Carnevale.

Dopo il grande successo di pubblico dello scorso 12 febbraio in occasione del ‘Gran Premio Mario Locatelli’, l’impianto del trotto milanese continua a programmare delle giornate per i nuclei familiari affinché, all’aria aperta e con tante attività ludiche e creative destinate ai propri figli, possano trascorre ore liete in una grande area verde a Milano.

In pista, oltre al ‘Gran Premio Encat’, prova di Gruppo III per cavalli indigeni di 5 anni ed oltre, sulla distanza di 2250 metri, che nelle tre edizioni precedenti a La Maura ha visto le vittorie di Ursa Caf (2020), di Vernissage Grif (2021) e di Atik Dl nel 2022, ci saranno altre sei corse a completare il programma valido per la 15^ giornata stagionale.