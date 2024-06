Musica, animazione, street food: domenica di festa all'Ippodromo

Una domenica da non perdere all’Ippodromo Snai San Siro tra corse di alto livello e super animazione ed intrattenimento per tutti i gusti e tutte le fasce d’età. Lo storico impianto milanese di piazzale dello Sport 16 apre i cancelli dalle ore 16 per offrire al pubblico una giornata diversa dalle altre in cui sport, spettacolo, musica, giochi, e molto altro ancora, saranno protagonisti. Il costo del biglietto è di 5 euro solo per i maggiorenni, mentre i minorenni e i disabili con certificato e un accompagnatore possono accedere all’impianto gratuitamente. Anche le attività d’intrattenimento e di animazione sono gratuite dopo le ore 16.

Ma cosa offre l’Ippodromo Snai San Siro questo 23 giugno?

Partiamo dai bambini e dai ragazzi, d’età compresa tra zero e 13 anni, che possono partecipare ai giochi programmati dallo staff di Pepe Party Milano. Sono presenti: Kid’s Corner (0-4 anni) con la piscina con le palline colorate, le mini-casette, i lego giganti; poi l’arena con la bubble-football (il calcio con i bambini dentro un enorme pallone gonfiabile), uno scivolo gonfiabile multicolorato, le postazioni di truccabimbi, la ride-horse e anche il carretto con lo zucchero filato fino a mille porzioni! Non manca il Battesimo della sella, sempre gratuito, per far vivere ai bambini l’ebbrezza della monta su un pony con corpetto e casco protettivo e affiancato dall’istruttore del CIL – Centro Ippico Lombardo – per un breve giro intorno alla fontana all’ingresso dell’ippodromo.

Per tutti, invece, la compagnia della musica dal vivo e del dj set, oppure la possibilità di prendere un aperitivo a bordo pista, o anche tornare indietro nel tempo salendo su una carrozza trainata da cavalli bianchi per il tour #scoprisansiro in carrozza! Al costo di 20 euro, già comprensivo del biglietto d’ingresso, è possibile conoscere la storia, l’architettura, l’arte e tutti gli aneddoti di oltre cento anni di corse a San Siro visitando i luoghi più importanti e caratteristici dell’impianto (anche quelli non accessibili al pubblico). Grazie ad una guida specializzata è possibile ammirare il fascino storico e architettonico della Palazzina del Peso e le procedure di preparazione all’insellaggio e al tondino prima che i cavalli entrino in pista per la competizione. E con un van è anche possibile assistere all’inizio della corsa alle gabbie di partenza, la vera emozione prima dello start.

E ancora: il Parco Botanico, visitabile in autonomia, con oltre 70 specie di alberi e arbusti cartellinati provenienti un po’ da tutte le parti del mondo; e poi una delle statue equestri più grandi al mondo, il Cavallo di Leonardo, situato nel giardino dell’ippodromo dal 1999 e che racchiude oltre 500 anni di storia di Milano. Non è finita! I fantini sono pronti a fare autografi sui cappellini omaggiati dall’ippodromo e a lanciarli al pubblico presente come ricordo di una giornata di corse particolare e di una serata all’insegna del divertimento.

Bar e ristoranti aperti per ogni esigenza di palato, con il Bar del Turf e il Chiosco Bar del Tondino, ma anche il Ristorante Canter 1920, la Buvette di Leonardo e poi, nell’area del Cavallo di Leonardo, il Dvca Giardino e il Parioli Garden.

In pista sette prove per una 28^ giornata stagionale di galoppo davvero importante che parte dalle ore 18:20 e termina alle 22:05: tre corse di Gruppo III, con il Gran Premio di Milano, il Premio Carlo Vittadini e i Primi Passi. E poi lo spettacolo della Milano President UAE Cup, prova di Gruppo II sulla distanza del doppio chilometro su pista media per i purosangue arabo di 4 anni ed oltre.

La prossima giornata di corse sul circuito milanese è in calendario mercoledì 26 ed è anche l’ultima del mese di giugno. Poi a luglio solo una giornata, prima della pausa estiva, fissata per mercoledì 3 luglio.

***

INFO UTILI – IPPODROMO SNAI SAN SIRO MILANO

Giornata corse: domenica 23 giugno;

ingresso pubblico e biglietteria ippodromo: piazzale dello Sport 16 Milano;

costo ticket: 5 euro biglietto ingresso; gratuito per minorenni e disabili certificati con un solo accompagnatore; 20 euro per il super tour guidato: Palazzina del Peso, Tondino, Insellaggio, Gabbie di Partenza Corse e Cavallo di Leonardo;

apertura cancelli: dalle ore 16:00;

inizio riunione di corse: dalle ore 18:20 alle ore 22:05;

attività di intrattenimento e animazione: dalle ore 16:00 e 16:15;

ristorazione e bar: dalle ore 16:00 tavola calda e aperitivi – dalle ore 19:00 a fine corse ristorazione nei 4 ristoranti.