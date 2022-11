Domenica festa all'Ippodromo: giochi per famiglie e Premio Federico Tesio

È uno degli appuntamenti della stagione del galoppo nazionale più importanti ed attesi: il Premio Federico Tesio. Ma domenica 13 novembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano sarà anche un pomeriggio di festa con tante iniziative d’intrattenimento per il pubblico e, in particolare, per le famiglie e i bambini. Cancelli aperti dalle ore 12 in piazzale dello Sport 16 (cancelli aperti dalle ore 12 – ingresso a pagamento: 3 euro; 5 euro famiglia; gratuito per minori e portatori di handicap certificati con un accompagnatore), e poi via alle corse dalle ore 12:45 e così anche all’animazione con l’area kids aperta a tutti con laboratori, giochi di gruppo, spettacoli, mentre la musica dal vivo a bordo pista terrà compagnia tra una corsa e l’altra.

Sempre per i piccoli visitatori anche all’esperienza del ‘Battesimo della sella’ sul pony del Centro Ippico Lombardo. Insomma, un mix di allegria, gioia e relax in mezzo alla natura dell’impianto ippico più bello d’Italia, che include un Parco Botanico con 55 specie di piante ed arbusti provenienti da tutto il mondo e visitabile autonomamente a tappe; e poi il Cavallo di Leonardo, la statua equestre più grande al mondo ispirata dagli schizzi del genio di Vinci. Infine l’immersione completa nel verde e nell’architettura, in pieno stile Liberty, di un ippodromo inaugurato nel 1920 ed unico impianto ippico al mondo dichiarato ‘patrimonio di interesse nazionale‘. Tutti presupposti per godersi e divertirsi in una domenica unica, anche perché in pista lo spettacolo è assicurato con sette corse che possono essere seguite gustandosi anche un aperitivo o stuzzicando al bar tavola calda o al ristorante.

In pista, come detto, il Premio Federico Tesio, prova di Gruppo II sui 2.200 metri di pista grande valida per i cavalli di 3 anni ed oltre, è il clou del pomeriggio con un montepremi di ben 152.900 euro. La figura di Tesio è nota agli ippici, ma non sempre alla gente comune. Nato a Torino nel gennaio del 1869, Tesio è considerato uno dei più importanti allevatori di cavalli purosangue inglese a livello internazionale tanto da essere soprannominato il Leonardo da Vinci dell’ippica o ‘Il mago di Dormello’, quest’ultimo inerente alla tenuta inaugurata nel 1898 nei pressi del Lago Maggiore, in provincia di Novara, grazie all’aiuto economico della moglie e marchesa Lydia Fiori anch’essa appassionata di cavalli e autrice degli aggiornamenti genealogici delle fattrici dell’allevamento sul noto ‘Libro Rosso di Dormello’. Da lì una fucina di grandi cavalli, da Nearco a Ribot, con numerosi successi e tante affascinati aneddoti.

Scomparso all’età di 85 anni a Milano (1° maggio 1954), oggi molte corse ippiche sono dedicate a Federico Tesio, anche negli Stati Uniti, e molte vie e piazze di alcune città italiane, tra le quali Dormelletto e Milano, portano il suo nome. Ed è per questo motivo che lo spessore tecnico di questa corsa è alto, ancor di più confermato in questa edizione dalla presenza tra i partenti di Tempesti, portacolori della Razza Dormello Olgiata, con Lanfranco ‘Frankie’ Dettori in monta, uno dei più forti jockey di tutti tempi, e che dovranno contendersi la vittoria contro i tedeschi, primo e secondo nell’ultimo Jockey Club, ovvero Sisfahan e Best Of Lips. Vedremo. Una grande suggestione, insomma, per una giornata di corse che vede tra le altre prove il Premio Del Piazzale (Gruppo III), in memoria di Enrico Camici, il Premio delle Aste, il Premio Chiusura e il recupero del Premio Primavera. Segue, nel dettaglio, il programma tecnico della 62^ giornata stagionale a Milano di galoppo.