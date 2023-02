Domenica di festa all'Ippodromo di Milano: tortelli e chiacchiere gratis

Il 12 febbraio l’impianto del trotto di via Lampugnano 95 apre i cancelli gratuitamente ai bambini e ai loro genitori oltre agli appassionati di trotto. Dalle ore 12 in poi, infatti, è possibile pranzare alla tavola calda oppure prendere un aperitivo. A tutti i presenti sono offerte le chiacchiere e i tortelli di Carnevale. Per i piccoli visitatori una ‘super area animazione’ con giochi, baby-dance, stelle filanti e molto altro ancora… Corse al via dalle 13:55 con il Gp griffato Shatar Pub

Nel consueto appuntamento di febbraio con il gran premio dedicato a Mario Locatelli, figura nota dell’ippica lombarda e nazionale, l'Ippodromo Snai La Maura di via Lampugnano 95 a Milano apre le porte gratuitamente alle famiglie e agli appassionati ippici in un pomeriggio di festa, di maschere carnevalesche e di tante attività ludiche per i bambini, oltre ad assistere in pista alla 12^ giornata strutturata su sette prove. Appuntamento per domenica 12 con l’apertura dei cancelli dalle ore 12:00 e il via alle corse di trotto dalle 13:55.

Un pomeriggio all’insegna dell’allegria, in particolare per i bambini che possono giocare e partecipare alle attività ludiche insieme ad un gruppo di animatori professionisti per trascorrere all’aria aperta una giornata diversa dalle altre. Baby-dance, giochi di gruppo, laboratori creativi, stelle filanti e coriandoli per divertirsi tutti insieme. Per i più grandi, invece, oltre alla possibilità di assistere alle corse di cavalli, c’è la possibilità di rilassarsi o pranzando alla tavola calda dell’impianto oppure stuzzicando e gustando un aperitivo a bordo pista. Durante il pomeriggio, per tutto il pubblico presente, la direzione della Business Unit Ippodromi Snaitech anticipa il Carnevale Ambrosiano offrendo chiacchiere e tortelli.

Il mese di febbraio rappresenta per l’Ippodromo Snai La Maura uno dei momenti clou della stagione di trotto. Il ‘Gran Premio Mario Locatelli – Trofeo Shatar Pub’ è una prova di Gruppo III sulla distanza di 1.650 metri e valida per i cavalli indigeni di 5 anni ed oltre, e esteri di 4 anni ed oltre, con un montepremi di 40.040 euro. Sono dodici i partecipanti della prova posizionata come penultima corsa.