All'ippodromo La Maura battesimo della sella per i più piccoli col Centro Ippico Lombardo

A partire da domenica 13 febbraio l’Ippodromo Snai La Maura apre i cancelli di via Lampugnano 95 per accogliere le famiglie milanesi con lo spettacolo dell’ippica e l’animazione per bambini. A riscaldare le fresche ma soleggiate domeniche milanesi di febbraio e marzo non ci sarà quindi solo lo spettacolo delle corse, ma tante attività gratuite dedicate ai più piccoli: dall’emozionante battesimo della sella sui pony fino ai laboratori a tema Harry Potter, il tutto gustandosi zucchero filato e popcorn offerti sempre gratuitamente per un pomeriggio di festa e divertimento.

Primo appuntamento domenica 13 febbraio, in occasione del Gran Premio Mario Locatelli 2022. I pomeriggi di corse al trotto con animazione per famiglie e bambini proseguiranno domenica 20 e 27 febbraio e domenica 6 e 13 marzo.

Domenica 13 i cancelli della Maura saranno aperti dalle 12.30 alle 17.30. Spicca, nel programma, la corsa dedicata a Mario Locatelli, personaggio di spicco dell'ippica lombarda e nazionale. Corsa di gruppo 3, il Gp Locatelli si disputa sui 1.650 metri e mette in palio un montepremi di 40 mila euro. A bordo pista, spazio alla storia dell’ippica nazionale attraverso la celebrazione della storica scuderia Aggio. Fondata nel 1930 sulle sponde del fiume Adige, la famiglia Aggio è stata protagonista di una vincente e bellissima storia ippica, costellata di successi e numerosi campioni da ricordare.

A partire dalle ore 15, tutti i bambini tra i 3 e i 13 anni potranno provare gratuitamente l’emozione unica di montare un pony, grazie al cosiddetto "battesimo della sella", un'opportunità unica per i più piccoli per percorrere un breve tragitto in sella al pony scortato dagli esperti del Centro Ippico Lombardo. Una volta concluso il giro sui pony, ai bambini sarà offerta gratuitamente una merenda. Intanto i genitori potranno distrarsi ammirando le splendide auto d’epoca del Cmae (Club Milanese Automoto veicoli d’Epoca) che saranno disposte lungo il parterre dell’Ippodromo e i punti di ristoro offriranno a tutti proposte culinarie del ristorante-tavola calda e nel bar a bordo pista.