Ippodromo aperto per famiglie e bambini nel weekend

Sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre l’Ippodromo Snai San Siro di Milano offre al pubblico, e in particolare alle famiglie e ai bambini, due pomeriggi indimenticabili tra le corse di galoppo e il puro divertimento grazie alle attività di animazione, giochi, laboratori creativi, ‘Battesimo della sella’ sul pony del Centro Ippico Lombardo in cui i piccoli visitatori, dai 3 ai 13 anni, possono vivere l’ebbrezza della prima monta in piena sicurezza, con caschetto e giubbottino, accompagnati dall’istruttore del CIL; nell’Area Kids è invece pronta l’animazione propone giochi di gruppo, laboratori creativi, intrattenimento musicale con la baby-dance e molto altro. Per i più grandi, invece, la possibilità di godersi le corse a bordo pista mentre si sorseggia un aperitivo, oppure deliziarsi il palato con il food-truck Caviar on the Road con tartare e caviale al cucchiaio accompagnato da bollicine, champagne oppure vodka. Come sottofondo anche le band musicali che prevede sabato il gradito ritorno del Trio delle Meraviglie direttamente dall’Isola d’Elba.

Tutto questo per trascorrere delle ore liete e serene immersi nella natura del Parco Botanico con oltre 70 specie di alberi e arbusti tutti cartellinati con nome e provenienza oppure ammirando lo stupefacente Cavallo di Leonardo, la statua equestre più grande al mondo con i suoi oltre sette metri di altezza per 10 tonnellate di bronzo.

L’Ippodromo Snai San Siro di piazzale dello Sport 16, in questi ultimi scampoli di meteo estivo, si prepara alla fase finale di una stagione 2023 davvero unica e che terminerà il 25 novembre in cui si è confermato come location polifunzionale capace di accogliere eventi non solo ippici, ma anche culturali, didattici, musicali e d’intrattenimento per la cittadinanza milanese.

Ma torniamo al fascino delle corse: sabato cancelli aperti dalle ore 12 (ingresso a pagamento: 5 euro singolo, 7,50 euro per i nuclei familiari) e le sette prove al via dalle ore 14:35 con gli occhi puntati sul Premio Monterosa, tradizionale Handicap Principale di tipo B per i cavalli fondisti di 3 anni ed oltre sui 3.000 metri di pista grande, e da qualche anno associato al memorial John Dunlop. L’altra corsa da tenere da conto è il Premio Camillo Dubini, prova condizionata di rientro per i 3 anni ed oltre che hanno l’Omenoni nel mirino.

Domenica 1° ottobre, invece, si parte dalle ore 14:35 (cancelli aperti sempre dalle ore 12) con un programma tecnico di alto livello: il Criterium Nazionale, prova condizionata per i cavalli di 2 anni impegnati sulla distanza di 1200 metri con arrivo sulla pista dritta al secondo traguardo. Mentre il Premio Vittorio Riva è una listed per cavalli maschi e castroni di 2 anni sulla distanza di 1500 metri su pista media. Infine, il Premio Coolmore, un’altra listed ma al femminile, sempre per i 2 anni e sempre sui 1500 metri in pista media.

Ippodromo Snai San Siro Milano – Info utili

Ingresso e biglietteria: piazzale dello Sport 16;

Costo biglietto intero: 5 euro a persona – biglietto famiglia: 7,50 euro;

Gratuito per i minorenni e portatori di handicap certificato più un accompagnatore.