Ippodromo San Siro: tutti gli eventi di giugno

Si entra in un mese ‘caldo’ anche per la stagione di galoppo con l’Ippodromo Snai San Siro di Milano protagonista. Si parte da questo sabato con la 21^ giornata e con sette corse che ricordano i personaggi e le scuderie più note. Clou la penultima e l’ultima della riunione con il Premio Dario Pellegata e il Premio Mario Cipolloni quest’ultimo ex fantino e poi allenatore scomparso a Milano nel febbraio del 2012 e da tutti apprezzato e stimato in particolare quando vinse nel 1974 il Derby a Roma con Suffolk della Scuderia Aurora dopo uno spettacolare duello con Wolgemuth della Razza Dormello Olgiata. Ma l’attesa, dopo la giornata infrasettimanale di giovedì 6 giugno, è tutta per domenica 9 con le tinte rosa delle Oaks d’Italia (Gruppo II) e il Premio del Giubileo – Trofeo Snai Pay (Gruppo III).

In pista questo sabato si parte dalle ore 15:00 con sette prove, mentre i cancelli e la biglietteria di piazzale dello Sport 16 aprono dalle 12:30 con ingresso a pagamento solo per il pubblico maggiorenne (ticket unico a 5 euro), mentre per i minori e portatori di handicap certificati con un solo accompagnatore l’accesso è libero. Incluso nel biglietto, come accade in ogni fine settimana all’Ippodromo Snai San Siro, sono programmate le attività di animazione e intrattenimento per il pubblico presente, con preferenza per i bambini da zero ai 13 anni e alle famiglie. In concomitanza con la prima corsa della giornata inizia anche l’animazione dello staff di Pepe Party Milano nell’apposita area recintata e in sicurezza del paddock: laboratori creativi, giochi di gruppo, giochi giganti in legno, truccabimbi, baby-dance e molto altro ancora per il divertimento dei piccoli visitatori; nell’area della fontana all’ingresso dell’impianto, invece, ci sono gli istruttori del CIL – Centro Ippico Lombardo – per far provare l’ebbrezza del ‘Battesimo della sella’ sul pony per i bambini dai 3 ai 13 anni. E poi la postazione del dj-set con la musica di sottofondo per tutta la giornata.

Anche i vari punti ristorazione all’interno dell’impianto ippico sono a disposizione del pubblico dalle ore 12:30 con i ristoranti La Buvette di Leonardo, il Dvca Giardino e il Parioli per il pranzo pre-corse o la cena post-corse, oppure il Bar del Turf e il Chiosco bar del Tondino per gustarsi un aperitivo o un semplice panino.

INFO UTILI – IPPODROMO SNAI SAN SIRO MILANO

Giornata corse: sabato 1° giugno;

ingresso pubblico ippodromo: piazzale dello Sport 16 Milano;

costo ticket: 5 euro biglietto ingresso – 20 euro super tour con guida alla Palazzina del Peso, alle Gabbie partenza corse e alle Scuderie;

apertura cancelli: dalle ore 12:30;

animazione e intrattenimento per i bambini e le famiglie: dalle ore 15 alle ore 18:45;

inizio riunione di corse: dalle ore 15:00 alle ore 18:45.