A Milano un concerto gratis di Irene Grandi

Irene Grandi in concerto, gratis. Accadrà mercoledì 14 settembre, alle 21, in occasione di Polimifest, in piazza Leonardo Da Vinci.

La cantante si esibirà con 'Io in blues', un nuovo spettacolo con una scaletta di canzoni internazionali e italiane che spazia dagli anni ’60 fino agli anni ’90, di ispirazione blues. Non mancherà però qualche brano del repertorio di Irene, in un arrangiamento rockblues. L'ingresso sarà libero e fino a esaurimento posti.

“In questo momento che ci ha tenuto lontani gli uni dagli altri, incerti sul futuro, sconvolti da tanti cambiamenti e rattristati dalla sorte dei più fragili ho fatto molta fatica a trovare ispirazione e slancio, finché ho smesso di cercare qualcosa di nuovo e mi sono immersa in qualcosa che conoscevo, che amavo ma che da molto tempo non praticavo più - ha detto l'artista -. Ho voluto ricordare da dove vengo e ritornare appunto alle radici sperando così di ritrovare anche io un maggiore radicamento e una nuova forza di reagire a questo periodo nero… con il blu del blues”.

Ad accompagnare la voce di Irene Grandi, la chitarra di Max Frignani, il basso di Piero Spitilli, la batteria Fabrizio Morganti e l'organo hammond di Pippo Guarnera. Per maggiori info sull'evento: www.eventi.polimi.it/events/polimifest-irene-grandi, comunicazione@polimi.it.