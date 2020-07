Irene Vesentini - Mostra fotografica 'mater terra'

‘Mater Terra’ è una mostra fotografica, con la quale si riapre il ciclo delle mostre “fisiche”, interrotte per l’emergenza Covid-19.

Si tratta della mostra personale della giovanissima e talentosa fotografa Irene Vesentini. Classe 96, nata a Verona, già con uno stile personale che ha sviluppato e continua a perfezionare nel corso degli anni.

La mostra è un viaggio che parte da una ricerca, dove composizione, colore e luce sono i protagonisti. Il tema principale che ritroviamo all’interno dei suoi lavori è la natura, la ‘mater terra’, che la conforta creando un collegamento diretto tra la sua visione e il suo mezzo espressivo, ovvero la macchina fotografica, come se le fotografie fossero un prolungamento ed andassero ad indagare le relazioni invisibili che si creano.

La mostra prosegue il ciclo dedicato alle nuove promesse dell’arte, alle quali si vuole dare libertà di espressione e si richiede il massimo impegno e qualità, per ricreare quel tessuto ricco di creatività del mondo dell’arte, altrimenti spesso irrigidito dietro a pure logiche di mercato, che qui può trovare invece nuova linfa e stimolo.



PERIODO

Inaugurazione SABATO 25 LUGLIO 2020 h.18

DOMENICA 26 LUGLIO dalle 15 alle 19

LUNEDì 27 LUGLIO dalle 15 alle 19

In mattinata solo su appuntamento

RSVP BARBARA - 342 8554364



LA MOSTRA

A cura di YAH - Young Art Hunters, Almach Art Gallery & Francesco Virgata



CONTATTI

www.youngarthunters.com

youngarthunters@gmail.com