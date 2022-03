Irene Vesentini / Radice - Kalanka

‘Kalanka’ è una mostra d’arte dedicata al colore. Uno studio, non solo un’esposizione, che mette in comunicazione due tipi di arte diversi, la fotografia e la poesia. Irene Vesentini, giovane promessa della fotografia e Radice, poetessa emergente, entrambe vincitrici dell’ultima edizione del concorso d'arte ‘Illustrami 4’ vi accompagneranno in un viaggio, dove scatti e parole si fonderanno insieme creando una visione introspettiva e contemporanea attraverso un arcobaleno di tinte.



Il titolo della mostra parte dall’etimologia della parola colore che si ricollega alla radice sanscrita kal-, da cui il sanscrito kalanka = macchia e kala = nero, oscuro. Ritroviamo la stessa radice nel greco κελαιν?ς (kelainòs) = nero, oscuro, come pure nel latino celare = nascondere, (nel senso di rendere oscuro). Quindi, il significato originario di colorare è macchiare, scurire. Colore = macchia, tinta.



Le foto di Irene Vesentini sono degli attimi immortalati ancora in movimento, dei sogni tanto eterei quanto tangibili. Le immagini si trasformano, rilasciando con eleganza una forza decisa, fondendosi perfettamente con le poesie evocative di Radice, versi che percorrono sogni pieni di simboli ed emozioni vivide, incastonate nella purezza e nella grande connessione dell’essere.



La mostra avrà luogo nella nuova stanza virtuale ‘Upside Down’ creata da Young Art Hunters ad hoc per l’evento. L’atmosfera naturalistica dello spazio favorisce un’esperienza immersiva colma di tranquillità e crescente stupore.



LE ARTISTE



Irene Vesentini

Nata a Verona nel 1996. Ha frequentato il liceo artistico sezione scenografia, successivamente si è iscritta e laureata al triennio di fotografia presso la LABA di Brescia. E’ sempre stata attirata dalla fotografia come metodo artistico e come mezzo di espressione. Nella sua ricerca c’è attenzione alla composizione, colore e luce. Il tutto tende verso uno stile personale che ha cercato di sviluppare nel corso degli anni. Il tema principale che torna nella maggior parte dei suoi lavori è la natura, creando un collegamento diretto tra macchina fotografica, artista e paesaggio. Le fotografie diventando un prolungamento e indagano le relazioni invisibili che si creano tra i soggetti.



Radice

Radice, all’anagrafe Elena Brambilla, nasce a Monza sul finire dell’autunno del ’95. Nonostante stia per concludere gli studi universitari in Lettere moderne, alla metrica e alle regole ha sempre preferito l’universo libero della scrittura creativa, slegata da ogni vincolo e affamata solo di immagini, riflessioni personali, associazioni libere ed emozioni prepotenti.

Sempre mossasi sui diversi piani che la parola scritta le concedeva, Radice ha iniziato sin dalla prima adolescenza a scrivere testi di canzoni, racconti e poesie.

La poesia per lei ha una voce bitonale: da una parte vuole farsi sentire come un pugno nello stomaco e dall’altra è silenziosa come le stelle e cela costellazioni di segreti che solo chi ha voglia di ascoltare scopre. Attraverso un “tu” che in realtà gran parte delle volte cela una prima persona singolare, Radice nelle sue poesie spesso dialoga con sé stessa, alla ricerca di quello spazio interiore sempre teso verso l’incorporeo che tuttavia finisce col rimanere inevitabilmente sempre legato alla corporeità più cruda.



LA MOSTRA



A cura di YAH - Young Art Hunters



Nel marzo 2021, da semplice organizzazione, Young Art Hunters diventa associazione.