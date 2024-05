Irvine Welsh in console al tempio del futuro perduto

Lo scrittore Irvine Welsh, autore di capolavori come "Trainspotting" e "Colla", insieme a Stereocalypse e Dj Fresh, sarà protagonista di una serata in console per presentare live il nuovo brano ‘How No’, in uscita per Stolen Goods Records il prossimo 14 giugno.



‘How No’ in uscita il 14 giugno per Stolen Goods Records, distribuita da ADA/Warner nasce nel solco della tradizione delle collaborazioni nate per affinità di attitudine che solo il mondo della creatività più pura può sognare, in un triangolo che porta dalla Scozia a Venezia passando per Napoli. Nato nei sobborghi operai di Edinburgo Irvine Welsh inizia a scrivere spinto dall’urto delle sottoculture, soprattutto il punk e i rave.



Le pulsioni del basso e la potenza del groove accompagnano il testo e il cantato di

Irvine Welsh, che collabora con il tandem italiano dopo che nella sua storia aveva

solo partecipato ad un brano dei leggendari Primal Scream.



Irvine, DJ Fresh e gli Stereocalypse saranno ospiti del Tempio del Futuro Perduto per la serata di venerdì 17 maggio, in un evento che vedrà anche le esibizioni di Younger Than Me e dell'olandese Identified Patient.