Isabella Mandelli: workshop di acquerello e mostra personale

L'artista Isabella Mandelli porta a Milano, nella cornice di luoghi iconici del capoluogo lombardo e per l’intero mese di Giugno 2024, la sua arte inclusiva proponendo un vero e proprio “Viaggio nel mondo dei Barabubbles” attraverso incontri tematici, esposizioni ad hoc e workshop esperienziali in cui risultano coinvolte realta’ che condividono valori di rispetto, gentilezza e condivisione, da Crespi Brera a Nila Colori passando per ADI Design Museum: tutto coordinato dall’art curator Ermanno Tedeschi.



L'arte inclusiva della Mandelli mira a suscitare l’interesse delle persone e a sprigionare la creatività di ognuno di noi, contribuendo a far riflettere sulla bellezza del mondo e sull’importanza di una vita armoniosa oltre che rispettosa.





CRESPI BRERA Storico negozio di Belle Arti presente nel vivacissimo quartiere di Brera dal 1880, Crespi è a dir poco un’istituzione in seno alla citta’ di Milano, con la sua vastissima proposta di prodotti che vanno dai colori alle tele, dai pennelli alle matite e molto altro ancora, inclusi i numerosi corsi di pittura e disegno proposti durante tutto l’anno all’interno di un suggestivo e curato atelier.



• 25 giugno



- ore 17.30/19.00 realizzazione di acquerelli fatti artigianalmente sotto la sapiente guida di Nila Colori e successivamente workshop pittorico ad acquerello per dare voce alla propria scintilla creativa. Costo workshop + libro “Barabubbles Mandala” con dot card di 12 colori artigianali Nila Colori e pennello personalizzato Borciani Bonazzi (incluso Cocktail Party): euro 35,00 a persona

- ore 19.00/20.30 incontro con l’Artista che sarà presente in loco anche post workshop per dialogare con il pubblico insieme con il curatore Ermanno Tedeschi e a seguire performance della stessa Isabella Mandelli che creerà on site le speciali bolle di sapone ottenute attraverso l’utilizzo di prodotti Lush. Cocktail Party finale.



In occasione di questo evento si potranno ammirare dal vivo opere scelte di Isabella Mandelli.