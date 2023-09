Istituto italiano di fotografia ospita "The dummy award 2023"

Istituto Italiano di Fotografia ospita presso BookSpace, dal 21 settembre al 7 ottobre, “The Dummy Award” un corpus di 50 volumi selezionati attraverso un concorso internazionale per il miglior photobook dummy inedito dell'anno 2023.

L’esposizione, organizzata dal dipartimento Art Side, gode del patrocinio del Municipio 4 del Comune di Milano, è parte del palinsesto del Milano Photofestival 2023, ed è la seconda e ultima tappa italiana, dopo Roma, di questa rassegna che invita fotografi di tutto il mondo a presentare i propri prototipi di libri fotografici.



I volumi, selezionati da una giuria internazionale, sono esposti e consultabili da studenti e pubblico con l’obiettivo di valorizzare il mondo dell’editoria fotografica e fornire una importante occasione per conoscere le nuove tendenze.

A conclusione del tour espositivo che li porterà in numerose mostre internazionali, verrà selezionato il volume vincitore del Premio PBM/MAS che sarà prodotto e pubblicato dalla principale casa turca di stampa e rilegatura di libri fotografici MAS Matbaa in collaborazione con il Kasseler Fotografie Festival e The PhotoBookMuseum.



Il prossimo appuntamento dedicato all’editoria fotografica, ospitato presso BookSpace sarà Aperture Paris Photo, dal 12 al 27 ottobre, premio che celebra il contributo del libro fotografico all’evoluzione della narrazione fotografica



Istituto Italiano di Fotografia è il centro della cultura fotografica a Milano; il dipartimento IIF Art Side nasce per divulgare la cultura fotografica, organizzando mostre, incontri ed eventi e pubblicando libri e cataloghi.



