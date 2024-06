Italia vs Croazia: aperitivo & maxischermo

Descrizione:

Unisciti a noi per una serata all'insegna dell'entusiasmo e del tifo italiano! I nostri cuori battono all'unisono per sostenere la nostra squadra nazionale durante gli Europei, e cosa c'è di meglio di gustare un delizioso aperitivo mentre tifiamo insieme davanti a un maxi schermo?



Data e Ora:

24 giugno CROAZIA vs ITALIA



Luogo:

[SEQUOIA MILANO]

Via Finocchiaro Aprile 9A Milano



Cosa Aspettarsi:



Atmosfera elettrizzante: Lasciati trasportare dall'energia contagiosa della tifoseria italiana mentre tifiamo per la nostra squadra.

Maxi schermo: Goditi ogni emozionante momento delle partite dell'Italia su un grande schermo ad alta definizione.

Aperitivo italiano: Deliziali il tuo palato con un assortimento di prelibatezze italiane, pizza e stuzzichini, accompagnati da vini birra e cocktail.

Sorprese e intrattenimento: Oltre alla partita, ci saranno anche momenti di intrattenimento per rendere la serata ancora più indimenticabile.

Prezzo e Prenotazioni:

contattaci per le info 3477678363



Unisciti a noi per un'esperienza unica di tifo, gusto e divertimento! Forza Italia!