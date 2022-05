Italicus e chef Bartolini portano al Mudec un pairing mediterraneo

Continua sotto il segno dei profumi e dei prodotti mediterranei l’amicizia nata tra la cucina più stellata d’Italia dello Chef Enrico Bartolini e ITALICUS Rosolio di bergamotto. Insieme celebrano la rinascita dell’aperitivo, come momento di gusto e spensieratezza, portandone l’aspetto caldo e aromatico del Sud Italia al MUDEC-Museo delle Culture di Milano. Qui, insieme alla sua brigata, Bartolini esplora nuovi mondi e nuovi sapori, senza mai dimenticare origini e tradizioni italiane. Proprio come ITALICUS porta nel mondo un’idea di aperitivo tipicamente italiano, Bartolini porta in tavola l’essenza della cucina mediterranea.



Agrumi, capperi, olio e pomodorini sono elementi sempre presenti nella cucina di Bartolini. La stagionalità e la freschezza degli ortaggi e della frutta rappresentano il punto di forza dei suoi menù. A questi si aggiungono gli aromi e le spezie tipicamente mediterranei, gli stessi che si ritrovano, insieme alle note agrumate, anche nei cocktail preparati con ITALICUS.



L'aroma fresco del bergamotto calabrese, unito al cedro di Sicilia e alle note speziate e floreali, esaltano l’essenza dei drink in ogni momento della convivialità ritrovata: il rosolio di bergamotto rappresenta l’idea versatile del bere miscelato con cui creare un’infinità di drink da servire in abbinamento a cibi che ne spiccano le qualità.



“Abbiamo scelto di continuare la collaborazione con Chef Bartolini perché ci accomuna la stessa mission, ovvero quella di portare il gusto italiano nel mondo - racconta Giuseppe Gallo, Ceo e Founder di ITALICUS-. Abbiamo una visione molto simile sul rapporto tra classicità e modernità, tra tradizione e innovazione dei sapori, sulla ricerca di un equilibrio perfetto tra gusto ed estetica”.



L’ALTA CUCINA E IL TOP DEL BERE MISCELATO AL MUDEC



L'alta cucina di Chef Bartolini si esprime nel rispetto delle biodiversità dei territori al MUDEC-Museo delle Culture di Milano: è qui che lo Chef ha ricevuto tre delle nove stelle Michelin. La filosofia dello Chef e di ITALICUS è quella di mettere al centro della loro vision la cultura a 360° gradi partendo dal buon cibo e del buon bere. Ed è proprio Bartolini che spiega: “Tra agrumi, gusto mediterraneo e delicati toni amari ho trovato eleganza e freschezza. Mi diverte cucinare ingredienti che si mettono in sintonia con queste caratteristiche”.



Calendario appuntamenti

Tutti i giovedì di maggio e settembre si possono ordinare i food pairing al lounge del MUDEC e al VERTIGO Urban Garden Bar di Milano.





Costo aperitivo (3 food pairing e 1 cocktail) + mostra: 25,00 €