Italo ghetto tre: la mostra fotografica al Tempio del futuro perduto

Dal 22 Dicembre al 12 Febbraio, al Tempio del Futuro Perduto di via Nono, sarà possibile visitare la nuova mostra fotografica di Shyla Nicodemi. La danza contemporanea rianima spazi abbandonati, la fotografia di strada ne sublima i respiri, i movimenti, le sensazioni materiche. Il Percorso fissato da Shyla per la terza edizione della rassegna “Italo ghetto” è un tributo alla bellezza, al coraggio e ad una genuina decadenza. Chiaroscuri dagli antichi sapori gridano alla resurrezione di Michelangelo Merisi, tessuti in movimento divengono marmorei tracciando connessioni lampanti al mondo classico, ambienti degradati ritratti con delicatezza descrivono una nuova tecnica d’approccio all’archeologia industriale. Piedi nudi tra pozze e muschio ci accompagnano in una dimensione onirica - là dove il ghetto diventa celebrazione di vita. In concomitanza con il vernissage della mostra, il weekend del 22 e 23 dicembre vedrà due eventi notturni. Venerdì Elisa Bee si esibirà in una serata "all night long", mentre sabato 23 dicembre spazio ai live elettronici a cura di Fabrizio Rat, Dolce Potente, Virya e il set conclusivo di Industrial Romantico. Come di consueto durante gli eventi Italo Ghetto, si entrerà gratis entro la 01.00 portando un pacco di pasta da destinare al Muro della Gentilezza.

