Jacob Lee data unica in italia per la rivelazione indie pop: sabato 25 marzo 2023 a milano

JACOB LEE, rivelazione indie pop dal Queensland, sarà finalmente in Italia per la prima volta sabato 25 marzo 2023 al Legend Club di Milano, in apertura il giovane artista britannico Josh Savage. I biglietti sono disponibili in prevendita presso i circuiti ufficiali TicketOne e Mailticket, apertura porte ore 20:30, inizio concerti ore 21:15.



Jacob Lee è un cantante e cantautore con sede in Australia che ha raggiunto oltre 270 milioni di visualizzazioni su YouTube e 210 milioni di stream Spotify come artista indipendente. Dopo aver distribuito tre EP a 4 tracce, sei album in studio e 140 video su YouTube, Lee sta ora dando gli ultimi ritocchi al suo terzo album ‘Lowly Lyricist’ che segue ‘Philosophy’ e ‘Conscience’. In qualità di fondatore di Lowly Labs, sta anche sviluppando un gigante dei media web3, cambiando drasticamente il modo in cui i media operano attraverso la tecnologia blockchain.



Fascino, carisma, passione e genialità sono alla base dell’espressione poetica di Jacob Lee. Giovane cantautore classe ‘94 e imprenditore, ha già suonato in Europa, Regno Unito, Asia e Australia.





‘Jealousy’ > https://youtu.be/y7xld9Ls9II

‘You Were Right’ > https://youtu.be/HTtxOJuDW2Y

‘I Belong To You’ > https://youtu.be/vtcBNdIq1ms





jacobleeofficial.com

www.facebook.com/jacoblee

www.facebook.com/joshsavagemusic



ORARI

Apertura porte ore 20:30



JACOB LEE ore 22:15