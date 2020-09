Jam music academy: open days & open jam session

Open days e iscrizioni aperte all'anno accademico 2020/21 della jam - music academy - associazione culturale

11, 12, 13 Settembre: i docenti dell'Associazione Culturale JAM - Music Academy incontreranno gli allievi per audizioni, ammissioni e iscrizioni ai corsi individuali e di gruppo che inizieranno il 1° Ottobre.



Gli Open Days si svolgeranno nei seguenti orari:

Venerdì 11 Settembre: dalle 15.00 alle 20.00

Sabato 12 Settembre: dalle 10.00 alle 13.00 / dalle 16.00 alle 19.00

Domenica 13 Settembre: dalle 10.30 alle 12.30



Potrai conoscere i docenti, i corsi e vivere l'atmosfera dell'Accademia articolata nei tre dipartimenti di:

JAZZ

CLASSICA

POP ROCK





:::::::::::::::::::::::SABATO 12: OPEN JAM SESSION!:::::::::::::::::::::::::::



Sabato 12 Settembre, partire dalle ore 16.30 si terrà una Jam Session aperta per suonare insieme ai docenti della scuola e altri musicisti, fra cui:



Cinzia Roncelli: direzione didattica, canto, laboratori performativi

Giovanni Mazzarino: pianoforte, armonia e musica d’insieme

Claudio Guarcello: pianoforte

Sophia Tomelleri: sassofono

Massimo Minardi: chitarra

Pasquale Fiore: batteria

Alex Orciari: contrabbasso

Riccardo Oliva: basso elettrico



L’offerta formativa di JAM è concepita per fornire a tutti gli allievi una solida preparazione per fare musica in modo consapevole, con progressi certi e verificabili e un approccio sempre professionale.

Le lezioni sono organizzate in moduli e pacchetti, per valorizzare il talento e raggiungere gli obiettivi di preparazione attraverso piani di studio personalizzati:



- corsi di propedeutica musicale per bambini

- corsi di teoria e solfeggio

- corsi di canto jazz, pop rock e lirico

- corsi per tutti gli strumenti

- musica d'insieme

- composizione e arrangiamento

- corsi di preparazione per l’ammissione agli Istituti Superiori di Studi Musicali A.F.A.M. (Conservatori di Musica)



LEGGI DI PIÙ SU JAM E GLI OPEN DAYS:



www.jazzacademymilano.it/news



JAM - MUSIC ACADEMY OSSERVA LE PRESCRIZIONI E ATTENZIONI #COVID -19



Per ricevere informazioni e fissare un appuntamento con i docenti:

Tel: +39.342.122.54.65

info@jazzacademymilano.it

www.jazzacademymilano.it