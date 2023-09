Da qualche anno, Jan Fabre ha anche formato alcuni dei suoi performers più esperti (Cédric Charron, Annabelle Chambon, Ivana Jozi?, Pietro Quadrino, Stella Höttler e altri) per insegnare queste “linee guida”.

In workshop e masterclass di più giorni, il corpo del performer diventa uno strumento che esamina e incarna il passaggio dall’atto alla recitazione. L’immaginazione e la consapevolezza fisica vengono gradualmente affinate e il performer è sfidato a costruire un ponte verso uno stato di trasformazione fisica.



In occasione della messa in scena di Peak Mytikas (On The Top Of Mount Olympus), una performance di 8 ore in cui undici performer di talento (attori, ballerini e musicisti) si uniscono a Jan Fabre nella creazione di un rave mitologico di 8 ore, Teatro Out Off organizza un Jan Fabre Teaching Group da lunedì 6 a giovedì 9 novembre 2023 dalle ore 13.00 alle ore 18.00 con i docenti Annabelle Chambon e Cédric Charron.



Per procedere con la candidatura rigorosamente in lingua inglese, consultare gli allegati: www.teatrooutoff.it/spettacoli/masterclass-jan-fabre-teaching-group/