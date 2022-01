Jasmine Gregory: mommie dearest

'Mommie dearest' è la prima mostra personale in Italia dell’artista Jasmine Gregory, che si svolge all’Istituto Svizzero a Milano. Giovane artista emergente, per questa mostra, Jasmine Gregory presenta una serie di nuovi dipinti e un’opera che si colloca all’intersezione tra scultura e ‘ready-made’. Lavorando principalmente con la pittura, l’artista si confronta con l’iconografia e la storia dell’arte occidentale con una prospettiva critica. Su queste premesse, Jasmine Gregory esplora il suo ruolo di giovane pittrice in una pratica che unisce, con fluidità e ironia, riferimenti culturali pop con la teoria critica contemporanea.





L’inaugurazione sarà accompagnata dal suono di ALIENI (TOMBOYS DON’T CRY), tra le H19:00 e le H20:00. Bevande disponibili.