Jazz, francesco grillo e marco brioschi live al gallery milano

«Se hai bisogno di chiedere cos'è il jazz, non lo saprai mai»: fedele al monito di Louis Armstrong, il Gallery Milano lascerà che sia la musica stessa a parlare e a raccontare di sé. Francesco Grillo al pianoforte e Marco Brioschi alla tromba prenderanno per mano gli ospiti del Lounge Bar di via Giulio Romano 19, nel cuore di Porta Romana (Milano) per condurli in un mondo di suono e magia.



«Inauguriamo questa sera - dichiara Serena Rumi, titolare del locale - quella che desideriamo diventi una tradizione e un appuntamento fisso settimanale. Il jazz è cultura ed è lo stile musicale giusto per chi, come noi del Gallery Milano, crede che si possa fare intrattenimento di livello non solo nei teatri, ma anche sul territorio».



La serata inizierà a partire dalle 20.00 con l’apericena. Inizio del concerto previsto per le ore 21.30. Formula drink + concerto + apericena a 30€. Informazioni e prenotazioni al numero 348 8549143.