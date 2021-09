JazzMi 2021, a Milano il jazz è protagonista per due weekend con oltre 200 eventi

Dal 21 al 31 ottobre a Milano torna JazzMi, manifestazione di punta dell'autunno milanese dedicata al jazz. Con oltre 200 eventi diffusi in 60 spazi cittadini, JazzMi abbraccia Milano invadendone i quartieri con grandi artisti, giovani band e progetti speciali.

Un importante tassello all'interno della rirpesa

"La nuova edizione 2021 è un importante tassello nel quadro della ripresa delle attività di spettacolo in città - ha dichiarato l'Assessore alla Cultura Filippo Del Corno - Milano, infatti, non ha mai smesso di lavorare dietro le quinte per questo obiettivo che finalmente si profila all'orizzonte, grazie anche al già preannunciato allargamenro delle capienze consentite per gli spettacoli dal vivo".

Il programma

"Il programma che da oggi è disponibile e che costantemente sarà tenuto aggiornato sul sito e sulla app, vuole essere il ritratto di un popoloso settore professionale che si è rimboccato le maniche per tornare ai live: musicisti, tecnici, operatori convinti che il jazz dal vivo ci aiuterà ancora una volta a sconfiggere le nostre paure e a ridarci insostituibili emozioni" scrivono gli organizzatori.

Gli artisti

Tra gli artisti presenti durante le due settimane di live: Paolo Fresu, Josè James, Vinicio Caposella, Ada Montellanico, Enrico Intra, Stefano Di Battista, Roberto Gatto e tanti altri.

I luoghi

Numerosi anche i luoghi di Milano coinvolti da JazzMi, e che ospiteranno i concerti e gli eventi: Triennale di Milano, il Blue Note, il Conservatorio di Milano, la Santeria Toscana 31, il Teatro Dal Verme e il Teatro Filodrammatici.

JazzMi è un progetto di Associazione JazzMi, Ponderosa Music & Art e Triennale Teatro Milano, in sinergia con Blue Note Milano.