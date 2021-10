JazzMi 2021, tutti i concerti della settimana

La sesta edizione di JazzMi 2021 ha ufficialmente riportato la musica dal vivo in giro per Milano. Grande successo per tutti gli eventi che si sono svolti nel primo weekend del festival, in tutti i poli principali della città, dal Teatro della Triennale al Blue Note e in tutte le location dedicate agli eventi gratuiti.

Una prima volta importante

Per la prima volta nella sua storia JazzMi è arrivato nella Loggia dei Mercanti, una piccola piazza davanti al Duomo simbolo della Resistenza al fascismo, per una serie di concerti in collaborazione con A.N.P.I, che hanno registrato un’affluenza record. Grandissimo successo hanno riscosso anche le prime due tappe di AbbracciaMi, il percorso in bicicletta che circonda la città e che tra sabato e domenica ha coinvolto oltre sei parchi e decine di quartieri tra Parco Nord e Baggio, con la musica dei Mefisto Brass band.

La nuova settimana

Il lunedì di JAZZMI inaugura una nuova settimana all’insegna della musica dal vivo, in location davvero esclusive. Alle ore 18.30 l’appuntamento è al The Westin Palace con il gruppo Alea & The Sit, mentre alle 19.00 direttamente sulla terrazza vista Duomo di Signature by Regus con i Free Shots. Altri appuntamenti vedranno coinvolti vari locali della città come Lù Bar, Moebius e la Corte dei Miracoli.

Il programma

A seguire il programma dei prossimi eventi:

- Martedì 26 ottobre, Ore 20.00 | Triennale Milano Teatro, FABRIZIO BOSSO 4TET

Ticket: prevendita 28 euro, alla porta 33 euro*

Ore 21.00 | Teatro Dal Verme, ANIDRIDE SOLFOROSA – “Omaggio a Lucio Dalla e Roberto Roversi” (uno spettacolo del direttore dell'Orchestra di Piazza Vittorio Mario Tronco con Peppe Servillo, Avion Travel).

Ticket: prevendita 40/25 euro, alla porta 45/30 euro*

- Mercoledì 27 ottobre, Ore 20.00 | Triennale Milano Teatro , ROBERTO FONSECA TRIO

Ticket: prevendita 25 euro, alla porta 30 euro*

Ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano, CAMILLE BERTAULT

Ticket: prevendita 25/15 euro, alla porta 30/20* euro

Ore 21.00 | Teatro Dal Verme, ALEX BRITTI feat. FLAVIO BOLTRO

Ticket: prevendita 50/25 euro, alla porta 55/30 euro*

- Giovedì 28 ottobre, Ore 20.00 | Triennale Milano Teatro, YARON HERMAN TRIO

Ticket: prevendita 25 euro, alla porta 30 euro*

Ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano, VINICIO CAPOSSELA – “'Round One Thirty Five”

Ticket: prevendita 50 euro, alla porta 55 euro*

- Venerdì 29 ottobre, Ore 18.00 | Triennale Milano Teatro, MARCIN WASILEWSKI TRIO feat. JOE LOVANO – “Arctic Riff”

Ticket: prevendita 50 euro, alla porta 55 euro*

Ore 20.30 e 23.00 | Blue Note Milano, VINICIO CAPOSSELA – “'Round One Thirty Five”

Ticket: prevendita 50 euro, alla porta 55 euro*

Ore 21.00 | Triennale Milano Teatro, VINCENT PEIRANI & EMILE PARISIEN

Ticket: prevendita 25 euro, alla porta 30 euro*

Ore 23.00 | Triennale Milano Teatro, JOEL ROSS

Ticket: prevendita 20 euro, alla porta 25 euro*

- Sabato 30 ottobre, Ore 12.00 | Triennale Milano Teatro, JONATHAN COE & ARTCHIPEL ORCHESTRA

Ticket: prevendita 15 euro, alla porta 20 euro*

Ore 20.00 | Triennale Milano Teatro, STEFANO DI BATTISTA – “Morricone Stories”

Ticket: prevendita 20 euro, alla porta 25 euro*

Ore 21.30 | Santeria Toscana 31, REDI HASA – "The Stolen Cello Deluxe"

Ticket: biglietto unico 18 euro

Ore 23.00 | Triennale Milano Teatro, MOSES BOYD

Ticket: prevendita 25 euro, alla porta 30 euro*

- Domenica 31 ottobre, Ore 12.00 | Triennale Milano Teatro, ADA MONTELLANICO – “We Tuba”

Ticket: prevendita 20 euro, alla porta 25 euro*

Ore 15.00 | Triennale Teatro Milano, DARIO NAPOLI – “Modern Manouche Project”

Ticket: prevendita 12 euro, alla porta 17 euro*

Ore 19.00 | Triennale Milano Teatro, THEO CROKER

Ticket: prevendita 25 euro, alla porta 30 euro*

Ore 20.30 e 22.30 | Blue Note Milano, PETER BERNSTEIN QUARTET FEAT. JESSE DAVIS, DAVID WEISS, ROBERTO GATTO

Ticket: prevendita 27/17 euro, alla porta 32/22* euro

Ore 21.00 | Conservatorio Sala Verdi, GRANDMASTER FLASH

Ticket: prevendita 38/30 euro, alla porta 43/35 euro*