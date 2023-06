Power Full Days: un evento per presentare l’auto rivelazione dell’anno

Per presentare al pubblico l’auto rivelazione dell’anno, nonché i valori dell'iconico brand Jeep® e il suo percorso verso la libertà a zero emissioni, il 16 e 17 giugno si terrà a Milano il "Power Full Days". Si tratta di uno straordinario evento a impatto zero dove la protagonista sarà la Nuova Jeep Avenger, il primo SUV 100% elettrico del brand Jeep®, un vero e proprio concentrato di libertà, di performance di alto livello e di sostenibilità, creato per vivere appieno le emozioni della vita reale.

Un modo nuovo – ed ecologico – di vivere la città

Il filo conduttore che legherà i diversi momenti dell’evento sarà l’energia, e la possibilità di generarla partecipando alle diverse attività che si susseguiranno nel corso delle due giornate.

Il palco Jeep sarà attivo dalle 12.00 alle 19.00 il venerdì e fino alle 21.30 il sabato in Piazza Gae Aulenti e vedrà alternarsi diversi ospiti:

Ylenia di Radio 105, Tiziano Ferrari, i Double Struggle, Damat Drummer, Clemente Russo, Cristina Turini, Jill Cooper, Denise della Giacoma. 17 giugno: Ylenia di Radio 105, Alessia Ventura, Jill Cooper, Cristina Turini, Damat Drummer.

Sul ledwall del palco, invece, verrà proiettata una batteria che si ricaricherà di ora in ora grazie all’energia generata dal pubblico che sarà presente all’evento.

Inoltre, la scaletta dell’evento organizzato per il lancio di Jeep Avenger prevederà anche tanti momenti dedicati al mondo “urban”: dalla street dance, allo street drum, dal roller freestyle all’eco-skate.

Insomma: quello del 16 e 17 giugno sarà un evento speciale per un lancio speciale, che ci proietta immediatamente nel futuro – sostenibile – della mobilità e dell'automotive. Partecipa ai Power Full Days!