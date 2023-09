Jerez por fiesta!

Recital di cante e tablao, ma non solo...



Da Jerez de Frontera, Eva del Cristo al cante e Santiago Moreno alla guitarra ci trasportano per una sera nel cuore pulsante dell'Andalusia, regalandoci il flamenco più puro. Al baile Las Aficionadas, formazione di bailaoras molto legate a Jerez de la Frontera.



Dur,ante lo spettacolo, e in occasione dellafesta del vino di Jerez, sarà possibile sorseggiare lo sherry ("jerez"), il tipico vino secco della zona, e assaggiare alcune tapas.



E alla fine, jam session flamenca e festa per tutti quanti!



Infine, porta il tuo abbigliamento flamenco che non usi più: ci sarà lo spazio per il second hand



E come se non bastasse... sabato e domenica, stage di compas e comprensione del flamenco per sperimentare ritmi, per ballare in autonomia, per condividere questa passione.



#Milano ama il flamenco