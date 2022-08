Jjuc 2022: ancora tanta Italia (e tanta Milano) sul tetto d’Europa e del mondo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sono più di 1.000 gli atleti che hanno partecipato all'edizione dei JJUC 2022, Joint Junior Ultimate Championships, che si sono tenuti da 6 al 13 agosto in Polonia a Wroclaw, provenienti da una ventina di paesi e suddivisi in 49 squadre nazionali: 29 di queste (tra cui Usa, Canada, Colombia e Nuova Zelanda), hanno gareggiato nel torneo Under 20 WJUC, le altre 20 nel torneo Under 17 EYUC, per contendersi i rispettivi titoli di Campioni del Mondo e Campioni d’Europa nelle divisioni Open, Women e Mixed di Ultimate Frisbee. A rappresentare il tricolore nazionale anche la spedizione azzurra, coi suoi atleti capaci di conquistare, con le 5 squadre partecipanti, ben 2 ori (con la vittoria degli U17 Open e degli U17 Women, entrambe vincitrici sulle rispettive compagini francesi), un argento (per la squadra degli U17 Mixed, sconfitta dai pari età ungheresi), uno storico bronzo (degli U20 Open, vincitori sull'agguerrito Canada) e un quarto posto (delle ragazze della U20 Women, sconfitti dalle pari età francesi). Tra i 114 atleti italiani, 9 di loro provengono dalla 360 Ultimate Team di Milano: Nicolò Mazzola della U20 Open, Alessandra Pivetta e Teresa Brugnoli della U20 Women (peraltro atleti tutti e tre convocati già nell’edizione 2019 del Campionato Europeo EYUC con le squadre Under 17, https://www.milanotoday.it/sport/eyuc-2019-tanta-italia-sul-tetto-d-europa.html), Andrea Cavaletti (U17 Open), Riccardo Piludu (U17 Open), Beatrice Arisi (U17 Women), Caterina Vianello (U17 Women), Elisa Vezzani (U17 Mixed), Giacomo Guzzi (U17 Mixed). “Che dire di quello che è successo? Pazzesco!”. Questo il commento a caldo di Francesco Vianello, Presidente dei 360 Ultimate Team. “I nostri ragazzi e tutto lo staff – ha aggiunto – ci hanno davvero sorpreso: avevamo fiducia nel lavoro fatto con il nostro coach Beppe Fierotti prima, durante la stagione dei 360 Ultimate team Milano, e poi con lo staff tecnico delle nazionali ai diversi raduni. Avevamo visto con che impegno ogni ragazzo e ragazza ha affrontato la preparazione atletica e il lavoro tecnico negli ultimi mesi, quando tutti gli altri avevano già finito la stagione agonistica, nel caldo milanese. Essere nei primi quattro al mondo a livello U20, e primi e secondi in Europa a livello U17, rende grande merito ai coach, ai team manager e a tutto lo staff delle nostre rappresentative nazionali, che hanno saputo coltivare cinque squadre fortissime, determinate, e con uno spirito straordinario. Il nostro è uno sport auto-arbitrato, anche ai massimi livelli, e si fonda dunque sulla correttezza di ognuno: anche in questi campionati per l'assegnazione del titolo europeo e mondiale correttezza e grinta si sono sposate in ogni partita, e non è facile considerando il livello di gioco e gli ambiziosi obiettivi di ogni nazionale”. Grande soddisfazione, dunque, per uno sport che in Italia ed anche a Milano sta riscontrando un crescente interesse tra i giovani, oltre che risultati sempre più importanti a livello europeo e mondiale.