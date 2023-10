“Il Futuro è Z”, il 19 ottobre a Milano la fiera del lavoro dedicata a laureandi e neolaureati

La Generazione Z oggi si fa portatrice di nuovi modi di lavorare, tra evoluzione digitale, valori di sostenibilità e una necessità crescente di qualità della vita (tra valorizzazione delle proprie attitudini in ufficio e tempo per vita privata). Rimane centrale la prospettiva di carriera e la ricerca di un'occupazione.

A questo proposito arriva in città un'opportunità interessante per parlare non solo di nuove professioni, ma di nuove carriere, caratterizzate da percorsi dinamici imprescindibili nel mondo del lavoro attuale. Giovedì 19 ottobre, a BASE Milano, si terrà un'importante fiera del lavoro dedicata a laureandi e neolaureati: Job Meeting MILANO.

Job Meeting MILANO

Con un nuovo format, ritorna Job Meeting MILANO, l’evento di recruiting dedicato a laureandi e neolaureati organizzato - con il patrocinio del Comune di Milano - da Cesop HR Consulting Company, azienda leader nell’organizzazione di fiere del lavoro.

Oltre 35 le aziende che hanno scelto questo evento per incontrare laureandi e neolaureati, fra le quali: AlmavivA, Carrefour Italia, Collins Aerospace, Comune di Milano, Fineco, Leonardo, Italiaonline, Lidl Italia, Politecnico di Milano, Poste Italiane, Snam e Umana. La partecipazione all'evento è gratuita previa registrazione obbligatoria. Per partecipare basta iscriversi al seguente link. Tanti i settori rappresentati e le opportunità professionali offerte dalle aziende: Chimico, Farmaceutico, Elettronica, Energia, Digital e Information Technology, Consulenza e Revisione Aziendale, Editoria e TV, Oil&Gas, Agenzie per il lavoro, Industriale, Manifatturiero e Telecomunicazioni.

Job Meeting MILANO rientra nel network itinerante dei Job Meeting di Cesop, ciclo di eventi digital e in presenza che facilitano lo scambio tra giovani laureati, neo-laureandi e HR di importanti aziende nazionali e multinazionali, e rappresenta una grande opportunità per avvicinare gli studenti universitari al mercato del lavoro.

Trova il lavoro dei tuoi sogni

Il nuovo format del Job Meeting risponde alle esigenze e ai dubbi che oggi la Gen Z si pone nei confronti del lavoro, soprattutto nel momento di uscita dal percorso di laurea. L’appuntamento milanese ha come obiettivo quello di far vivere ai giovani laureati una experience immersiva di orientamento e approfondimento del mercato del lavoro, e dei temi per loro più interessanti, a partire dalla ricerca attiva della migliore opportunità professionale. Il nuovo format si propone anche come momento di aggregazione tra giovani, condividendo i temi per loro più interessanti.

Il Futuro è Z: Carriere e Linguaggi in Evoluzione

“Il Futuro è Z: Carriere e Linguaggi in Evoluzione” è il titolo di questa edizione che si concentrerà sulle prospettive di carriera, le nuove professioni e le nuove carriere, sempre più caratterizzate da percorsi dinamici e continui reskilling e upskilling. L’incontro con i recruiter delle aziende rimarrà il principale punto di forza del Job Meeting, ma la giornata sarà arricchita da momenti di dialogo su contenuti di più ampio respiro, dalle figure professionali più richieste dalle aziende ai nuovi lavori legati all’evoluzione digitale e all’innovazione tecnologica, con focus su sostenibilità, inclusione e valorizzazione delle competenze.

Non solo i contenuti, ma anche i linguaggi saranno aggiornati grazie alla programmazione di talk con la presenza di Influencer e Content creator seguiti e molto apprezzati dalla Gen Z, come Lorenzo Ferrari, Founder & CEO smarTalks, LinkedIn consultant, TEDx speaker, Top Fortune content creator; Marco Giacalone, esperto di metaverso e NFT, CMO di Dr.Feel e Antonio De Pascali, Global HRBP Commercial, Corporate Functions & Equality and Inclusion Manager, Gruppo Montenegro. Tutta la giornata vedrà la moderazione di Barbara Gasperini, giornalista Tech & Innovation.

Workshop e attività da non perdere

I partecipanti potranno poi partecipare ai workshop: “Tips & Tricks per farsi notare dai recruiter” (a cura di CVing), “Creiamo un CV efficace: esempi e modelli” (a cura di Umana) e "Lavorare per il Comune di Milano #proiettativersoilfuturo" (a cura del Comune di Milano).

Durante l’evento saranno inoltre presenti il corner “CV Check” powered by Umana, in cui le esperte dell’Area Politiche Attive e Area Orientamento effettueranno una consulenza personalizzata one-to-one di 10 minuti sui CV dei partecipanti; e il corner dedicato a Job Meeting Experience, l’innovativo percorso pratico e a tappe che favorisce l'incontro tra giovani neolaureati e aziende, realizzato da Cesop in partnership con laborability - la piattaforma digitale d’informazione sul mondo del lavoro - e Umana, fra le principali Agenzie per il lavoro in Italia.

Come partecipare

La partecipazione all'evento è gratuita previa registrazione obbligatoria. Iscriversi alla Community Job Meeting permette di creare un proprio profilo, partecipare a tutti gli eventi organizzati da Cesop durante l’anno ed essere aggiornati su contenuti e news sul mondo del lavoro.

Per partecipare al Job Meeting MILANO: www.jobmeeting.it/milano.