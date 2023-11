Jussi Fredriksson trio al Rosetum jazz festival

ll Centro Culturale Rosetum è orgoglioso di invitarvi al secondo concerto della sesta stagione del Rosetum Jazz Festival, festival di 8 concerti una volta al mese di artisti provenienti da tutto il mondo.



Venerdì 17 novembre 2023 dalle 21:00 alle 23.30

Via Pisanello, 1 Milano

INGRESSO GRATUITO

Prenotazione obbligatoria via e-mail a jazz@rosetum.it



Secondo appuntamento con Jussi Fredriksson Trio:



È iniziato nel 2014 il sodalizio tra il pianista finlandese e i suoi conterranei: il bassista Jori Huhtala e il batterista Mika Kallio, entrambi molto attivi nella scena musicale nordeuropea. In quasi dieci anni il trio ha dato alla stampa quattro dischi; l’ultimo in ordine di tempo (2021) Archipelago Sea Tales acconta storie austere e bellissime sull’arcipelago più fantastico del mondo, quello del Mar Baltico (Aspö, Nagu, Brännskär, Gullkrona). Un album nato nel periodo pandemico che ha dettato argomenti e sentimenti che il pianista finlandese ha tradotto in musica. Fredriksson brilla per la genialità dell’improvvisazione, per il fraseggio sofisticato e per quel qualcosa che alcuni critici hanno descritto come meditativo, altri come spirituale e altri ancora come magico.



Jussi Fredriksson, piano

Jori Huhtala, contrabbasso

Mika Kallio, batteria



Grazie ai nostri media partner: Sound36 I Il jazz che Conta