2° incontro del ciclo:

Kafka. L’uomo non è una passione inutile

100° anniversario della morte

(Praga, 3 luglio 1883 – Kierling, 3 giugno 1924)



Lettura teatrale da Colloqui con Kafka, di Gustave Janouch

con

Andrea Carabelli, attore

Giulia Bertasi, alla fisarmonica



Kafka è uno dei profeti dell’animo contemporaneo.

Ebreo boemo scrittore di lingua tedesca, è una delle maggiori figure della letteratura del XX secolo.

Scopriremo la attualità di Kafka in due serate svolte con il Patrocinio del Consolato della Repubblica Ceca e la collaborazione del Centro Ceco di Milano.

L’Autore delle Metamorfosi, de Il Processo, Il Castello, Lettera al padre, di un Diario vastissimo e giornaliero, di Aforismi: documenta la crisi e la speranza dell’uomo di oggi, l’ossessione e infelicità moderna.

Il mondo normativo, il castello della burocrazia dove conta l’apparenza è lo scenario nel quale una salvezza d’improvviso potrebbe chiamarci: “Anche se la salvezza non viene, voglio però esserne degno a ogni momento” (Dialoghi con Kafka Gustave Janouch).

Dopo il secolo dell’uccisione del padre, Kafka afferma ugualmente l’esistenza del mondo del padre, oltre l’orizzonte dell’assurdo (Sartre “l’uomo è una passione inutile”). Nell’assenza di una eredità (tradizione) quello di Kafka è il sacrifico di esistere sperando, farlo per noi, senza affermare, in un rifugio artistico o intellettuale, l’inutilità del vivere.

Per Aharon Applefeld, il grande scrittore israeliano, Kafka è il riferimento primo. Seguiremo anche i passi di Charles Moeller (Letteratura e Cristianesimo F. Kafka la speranza ritornata umile, profonda lettura suggerita da don Luigi Giussani).

Vitale, perfino gioioso, per nulla tenebroso, K. aveva il problema del vivere e lo affermò contro tutte le apparenze, descrivendone il labirinto.



Alla sua morte K. volle -quasi affidandoli al soffio della storia vista da un Altro- che tutti i suoi testi fossero distrutti. Max Brod, amico di sempre invece li conservò e via via li pubblicò.