Kairos: un buon momento

Dal 15 al 21 aprile 2024, l'installazione di FORO Studio apre le porte a un viaggio di riflessione e ricentramento nel cuore della città. Un'immersione nel momento presente ospitata nel suggestivo Giardino Calderini, autentico "giardino segreto" nel cuore di Milano.



Il progetto installativo Kairos abbraccia il concetto latino dell’hic et nunc - qui e ora, trasformandolo in un'esperienza fisica e contemplativa. Questa installazione offre al pubblico l'opportunità di immergersi nel momento presente, unendo design, filosofia e psicologia in un abitacolo progettato per riconnettere l'individuo con se stesso e con l'universo circostante.

Ispirato dalla pratica del radicamento e dalle filosofie esistenzialiste di pensatori come Martin Heidegger e Walter Benjamin, Kairos si propone di creare uno spazio intimo in cui il visitatore può ritrovare se stesso. La consapevolezza del momento presente diventa il filo conduttore del progetto, un richiamo a cogliere le opportunità che si presentano nel qui e ora.

Il rifugio effimero offerto da Kairos è rappresentato da una struttura immersiva che invita i visitatori a prendersi una pausa dalla frenesia quotidiana. La particolarità di questo luogo di riflessione risiede in una copertura a specchio aperta verso il cielo, che crea un'esperienza visiva immersiva.





Kairos invita a guardare dentro di sé, riconoscendo che ogni individuo è l’epicentro della propria esperienza in un contesto ricco di storia e di bellezza. Il potere di trovare risposte e la pace interiore risiedono nel momento presente e nell'individuo che sperimenta questa installazione.