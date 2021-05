Kalaripayattu al Parco Sempione

Dal 22 Maggio al 30 Maggio Nove Giorni con il Kalaripayattu

Due Weekend Intensivi e una settimana di pratiche con Arianna Romano al Parco Sempione.

Il kalaripayattu è la Madre delle Arti Marziali, nata in Kerala, in India nel 4 sec A.C. Nella leggenda si narra che il Dio Shiva l’abbia ricevuto in insegnamento dal saggio Parasurama, e l’abbia tramandato al figlio Subramagnam.



1° Weekend: 22-23 Maggio

Ore 9.30-12.30 Livello Base

Ore 17-19.30 Livello Intermedio



Lunedì 24 Maggio 16-17.30

Martedì 25 Maggio 11-12.30

Mercoledì 26 Maggio 10-11.30

Giovedì 27 Maggio 17.00-18.30

Venerdì 28 Maggio 19.30-21.00



2° Weekend: 29-30 Maggio

Ore 9.30-12.30 Livello Base

Ore 17-19.30 Livello Intermedio



Partiamo dalla riconnessione con la terra, con il cosmo, attraverso il nostro corpo.

Il kalaripayattu è una pratica yogica, di connessione tra corpo, mente e spirito e in macro di riconnessione della singola unità che siamo con la totalità del cosmo.

Be ready to Surrender.



Programma

_Hatha Yoga

_ Training fisico: esercizi di rinforzo e potenziamento muscolare, esercizi di allungamento per migliorare la flessibilità e risvegliare la memoria corporea

_Kalaripayattu: Animal Postures, Kalari Kaal (Calci), Kalari Vandanam (Saluto), Meipayattu (Intermediate Level), Hands Sequences, Animal Walks (Camminate degli Animali)

_Pranayama (esercizi respiratori)

_Chakra Meditation



Il kalaripayattu nasce dall’osservazione del regno animale e si compone di una base di Animal Postures, assimilabili agli Asanas dello Yoga, combinati in sequenze dinamiche con Calci e Salti.

È una meditazione dinamica.

L’allenamento sviuppa un forte core e radicamento, un corpo esplosivo ed elastico, una mente focalizzata e chiara.

Un viaggio all’interno dell’energia Yang, del Guerriero, di Shiva, per creare presenza e stabilità energetica. Un percorso per rompere i propri limiti mentali e fisici. Il lavoro si concentra energeticamente sui primi chakra, il radicamento e la relazione con la terra e la forza degli arti inferiori, l’apertura delle anche. Dopo una pratica molto dinamica in cui i canali energetici (Nadis) vengono liberati e aperti, l’energia vitale viene messa in movimento attraverso visualizzazioni, Mudra (Posizioni delle Mani) e Mantra (Vibrazioni della Voce) per concentrare l’energia e nutrire i Chakra (Principali Centri di Confluenza dei Nadis) nella statica del corpo.

Quando lo studente acquisisce forza, resistenza e flessibilità sufficienti, dopo un intenso periodo di lavoro fisico, inizia l’insegnamento delle armi. Le armi sono considerate come estensioni del corpo e il combattimento è inteso come una perfetta danza in cui sono necessari un profondo grado di ascolto, velocità e buoni riflessi e l’abilità di leggere la mente e il corpo dell’avversario. È un dialogo fatto con velocità e precisione più che una lotta. La prime armi assegnate sono costituite di legno: Sharira vadi (Bastone Lungo), Cheru vadi (Bastone Corto), Ottakol (Spada Curva di legno). Dopo diversi anni di pratica arrivano le armi di metallo: Val Parija (Spada e Scudo), Urumi (Spada Flessibile), Kundam (Lancia), Kadaram (Coltelli). E, infine, il combattimento a mani nude.

Vi sono 3 stili diversi di kalaripayattu: del Nord, del Sud e del centro. Lo stile del Centro è quasi in estinzione. Lo stile di kalaripayattu da me praticato è quello del nord.

Il kalaripayattu è una tecnica di difesa/attacco ma è anche un’arte terapeutica connessa alla medicina tradizionale indiana, l’Ayurveda. Tramite la conoscenza dei Marma, i 108 punti vitali del corpo umano, ha lo scopo di bilanciare e rivitalizzare il sistema biologico.

La conoscenza dei marma nel kalaripayattu viene tramandata in maniera segreta da maestro a discepolo, solo quando quest'ultimo è pronto, perché essendo punti vitali, possono essere offesi gravemente se non usati con consapevolezza.

Arianna Romano è attrice e performer, coreografa e pedagoga, di formazione eclettica che spazia tra il teatro fisico e la danza contemporanea fino a giungere al kalaripayattu. Lavora come interprete tra i vari con Gustavo Ciriaco, Casa Dom, Chiara Guidi e nel film “Peranbu”. È coreografa di “From Above and From Whithin”, “Purgatorio”, “Wild_Animal Memories”. Nel 2019 ottiene il diploma FAICC (Formazione Avanzata in interpretazione e creazione contemporanea) della Companhia Instavel. Nel 2017 collabora con il Nordisk Teaterlaboratorium in “Wild Cats and Wild Dogs” di Roberta Carreri e “Ikarus Project” di Carolina Pizarro e Luis Alonso. Dal 2015 studia kalaripayattu presso Kalarigram sotto la guida di Ramesan Lakshman Gurukkal, vivendo due anni in India (2016 e 2020). Dal 2017 insegna Kalaripayattu come pratica di trasformazione personale e come training per attori e danzatori.