Katharien de villiers. echo me / here i am / ecco mi

Opening Day: 16 dicembre dalle 17 alle 21

17 dicembre 2021 – 19 febbraio 2022

Osart Gallery, Corso Plebisciti 12 Milano



Osart Gallery è lieta di presentare la prima personale italiana di Katharien De Villiers (Sudafrica, 1991), Echo

Me / Here I am / Ecco Mi.

La mostra, a partire dal titolo, è l'affermazione di una presenza fisica e il segnale di un'eco da un emisfero

all'altro, di un messaggio che si riverbera. Il messaggio di Katharien attraversa il tempo e lo spazio con una

moltitudine di riferimenti, oggetti del passato che rimodulano la percezione del presente, immagini da mondi

distanti che coesistono all'interno di opere polimateriche, in cui pittura e scultura si fondono.

Uno dei dispositivi a cui fanno riferimento tutte le opere in mostra è quello del diorama. La parola “diorama”

dal francese diorama (1822), è composta dall'unione del greco δι?, “attraverso”, e ?ραμα, “veduta”, sul

modello di panorama, indica sia la scenografia, in scala naturale o quasi, che attraverso l'uso di luci crea

illusioni prospettiche, sia le ricostruzioni di ambienti naturali o di ambienti storici, allestite per esempio nei

musei di storia naturale. Messo a punto negli anni Venti dell'Ottocento, adatto allo svago ma con una forte

valenza educativa, il diorama mescolava elementi desunti dalla realtà a sculture o manichini, reperti storici a

ricostruzioni in stile. Come scrive l'artista, aveva lo scopo di mostrare gli animali nel loro habitat (oppure di

illustrare la vita dei nostri antenati), ma spesso, attraverso l'unione di realtà e finzione, finiva per raccontare

più che altro il rapporto difficile dell'uomo con le sue radici e con la natura.

Le opere in mostra sono in grado di attraversare il tempo, seguendo l'esempio paradossale dei diorami: le

immagini dei viaggi personali sono sovrapposte alle illustrazioni enciclopediche, che consistono in disegni

ambientati entro anonime fotografie di paesaggio, e sono desunte dai volumi di divulgazione scientifica The

Emergence of Man (Time Life Books, 1972).

L'ambientazione agisce sui soggetti, si sovrappone a essi, li camuffa e li trasforma. Le tele su cui l'artista

dipinge spesso sono stampate con una fantasia mimetica: in esse i soggetti si mimetizzano, cambiano

significato. Come nel diorama ottocentesco, il pretesto di mostrare uomini e animali in un contesto

apparentemente quotidiano mette in luce lo scarto e il conflitto tra la realtà e la nostra percezione di essa.

La ricerca artistica di Katharien De Villiers punta alla decontestualizzazione di materiali e immagini desunte

dai contesti più lontani: dall'uso di smalti e glitter, a quello di tele stampate (solitamente, appunto,

camouflage), fino all'inclusione di pizzi e merletti o di altri materiali prelevati dalla realtà, integrati a una

pittura dalla forte presenza tridimensionale.

Nelle opere di Katharien De Villiers si colgono visioni di una realtà stralunata, ironica, colorata. Messe in

scena paradossali del quotidiano, in cui trovano spazio numerosi collage, frammenti di esperienze e ricordi

suoi e altrui, oggetti prelevati dalla realtà e inclusi nella rappresentazione.

Le esperienze trasformano il nostro sguardo, la memoria modella la visione del reale, e viceversa: l'artista si

chiede quale sia la nostra relazione con la storia, la rappresentazione che tendiamo a darne, e come la

nostra prospettiva rimodelli il passato (e il presente) sovrapponendo realtà e finzione, nuove e antiche



radici e con il mito, e su come il nostro sguardo li modifichi continuamente.