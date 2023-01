Kerri chandler - Magazzini generali

Nessuno unisce un club come Kerri Chandler.

Nessuno spinge più forte.

Nessuno scrive testi che portano più emozioni dei suoi.



Il 20 Gennaio arriva ai Magazzini Generali uno dei creatori della musica deep house: Kerri Chandler!



La sua ossessione per il suono, che dura da una vita, lo rende notoriamente meticoloso nell’allestimento dei club in cui suona, e questo si traduce sempre in set elettrizzanti di musica house soul, autentica e positiva.