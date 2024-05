Key gallery presenta: tutto fuori una mostra di Ste Rossetti

Stefano Rossetti è artista, designer e direttore creativo di PEPE nymi.?I suoi progetti spaziano tra installazioni in grande scala, sculture e stampe d’arte. Crea opere dal forte impatto emotivo formando così una realtà diversa, una dimensione in cui tutto è simbolo in una sintesi di archetipi e immagini contemporanee. Dopo 6 anni torna alla Key Gallery dove ha già esposto nel 2015 Street Heart, nel 2016 Astronauti nati e nel 2017 Play.



La maschera è ciò che si può vedere e al contempo ciò che è sottratto alla vista: non cela semplicemente ma opera una metamorfosi. Chi la indossa ha la volontà di essere altro, di costruirsi un’identità che gli corrisponda veramente, in uno spazio intimo al riparo dallo sguardo degli altri. E per chi la guarda, questa maschera è un mistero e uno spettacolo, come la vita tutta. Nei lavori di Rossetti la maschera è la volontà di essere quotidianamente la versione migliore di sé stessi: guerrieri, sacerdoti, auguri propiziatori di grandi raccolti e insieme espiatori del peccato originale di essere uomini. Oracoli ascoltati da pochi che nascondono la loro consapevole amarezza, mentre partecipano incessantemente alla più sacra delle cerimonie: il rito della vita.



La mostra

Oltre alle 70 stampe prodotte dall’artista nell’ultimo anno potrete trovare in mostra anche maschere, mani di legno e statuette votive frutto dei viaggi di Stefano e del suo scambio creativo con i maestri artigiani kenioti e filippini.





