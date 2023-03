KEY GALLERY

presenta:

VINCENT DALSCHAERT

MY ROOM

ART EXHIBITION



Dal16 al 26 marzo 2023, via Pietro Borsieri 12 Milano

Inaugurazione giovedì 16 marzo dalle ore 18.00 alle 21.00



PRESENTAZIONE CRITICA di GIACOMO SPAZIO



I disegni e le illustrazioni su tela di Vincent Dalschaert (Bruxelles 1958), sono un’iperbole della vita quotidiana. Osservandoli ti senti perso. Non sai esattamente dove fermare lo sguardo poiché i suoi soggetti sfuggono a qualsiasi classificazione. Riempiono la mente e la lasciano vacillare per qualche secondo in cerca di un appiglio concreto che definisca in maniera inequivocabile i contorni della ‘realtà’ descritta. Quello che si riesce ad ottenere dalle immagini di Dalschaert è un’epifania simile a quella vissuta a volte nei sogni o dopo la visione di film come quelli di Wes Anderson. Altro non c’è. Quindi a questo punto, non mi resta che augurarvi, come farebbe il mitico Joe Galaxy (personaggio creato dal compianto Massimo Mattioli)… “Buon viaggione”!!!



BIOGRAFIA



Life on Mars di Bowie e On A Marché Sur La Lune di TinTin, questi sono i luoghi da cui proviene forse Vincent Dalschaert, solo accidentalmente nato a Bruxelles e milanese d’adozione.

Contrabbasso Violoncello Basso elettrico pianoforte e fagotto, così come pennelli matite chine e acrilici, nelle sue mani per esprimere se stesso.



Inizia a disegnare – rapido su carta rigorosamente in b/n – nel 1981, mentre studia contrabasso alla scuola di Villa Simonetta. A metà degli anni ’80 partecipa con un suo disegno alla realizzazione del libretto interno dell’ album Into the Future dei 2+2=5, di cui diventa il bassista, e alla fine di quel decennio è nel gruppo di amici che apre con Nino il negozio cult di dischi in via Vigevano poi Corso di Porta Ticinese.

Indissolubilmente legati in lui musica e arte visiva, mentre produce il suo album musicale Specularnotion con S. Ghittoni, e il suo brano C’Est pour Toi viene accolto nella compilation Blu Cammello prodotta da G. Spazio, continua a disegnare in qualsiasi occasione: personalizza le buste degli album in cui vengono inseriti gli lp venduti in Age Age, che presentano una tecnica mista di collage e illustrazione per visioni futuristiche ironiche, di spazi interstellari con personaggi in parte alieni e in parte tratti dall’ immaginario iconografico dei suoi anni.

Partecipa alle mostre collettive dell’ evento Bear in Mind - nato dall’ intuizione di Rieko Hagiwara nel 2008 - aprendosi alla pittura acrilica su tela - e continua a fare musica, il suo Piece for Peace come brano d’apertura di Secret Love della Sonar Kollectiv, due composizioni per Anna Clementi nel suo album del 2005 Love is a Reason, tre album su bandcamp (video e grafiche autoprodotti).



La sua produzione artistica di disegni e illustrazioni si intensifica dal 2010 definendosi a livello di temi, legati all’attualita’ come al suo mondo interiore, ma trasposti in universi paralleli o ideali, popolati di esseri sorridenti che guardano con occhi di marziano un mondo intuito e da scoprire, forse il suo.



Per gli amanti del digitale verrà pubblicato un NFT ad hoc per la mostra, disponibile su Opensea dal giorno dell’inaugurazione della mostra sulla pagina della galleria (opensea.io/keygallerymilano).