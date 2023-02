Key gallery & stazione arte contemporary presentano: antologia angione “10 anni di opere” personale di domenico angione

Dal 16 febbraio al 2 marzo 2023

KEY GALLERY

Opening night giovedì 16 febbraio dalle ore 18.00 alle 21.00



Per la prima volta a Milano, la personale di Domenico Angione, il “vero” artista di strada, Molfetta 1979



Antologia Angione ripercorre il cammino e l’evoluzione di un uomo attraverso la sua arte.

Un Arte Surrealista colma di dichiarazioni forti, esplicite.

Gioie, dolori, sconfitte e vittorie. Sogni realizzati e sogni infranti.



Un viaggio, attraverso l’Europa passando per la Svizzera, fino al Brasile.

Un percorso artistico al quale abbiamo voluto dedicare

una fermata a Milano.



Domenico Angione, grazie alla sua costante voglia di condividere le sue emozioni, ha iniziato vendendo le sue opere per strada, soprattutto nei suoi inizi berlinesi; dove ha potuto confrontarsi con il mondo dell’arte urbana e la street art, lavorando anche sui grandi formati.

L’arte di Angione è contaminazione di stili diversi e culture, ma la sua forte identità stilistica,

fatta di colori accesi e figurini umani “contorti”, folli ma equilibrati all’occhio, ne definiscono il segno unico che rappresenta attualità, politica, quotidianità con la medesima ironia e impatto visivo.

La sua velocità di esecuzione e la sua capacità di non staccare mai il segno dalla superficie gli hanno permesso in poco tempo di lasciar, ovunque sia passato, un forte segno di se.

Per Angione non è importante la superficie o il dove, ma il gesto immediato; per lui è fondamentale fermare l’istante, il pensiero.

Dipingere l’emozione mentre la si sta vivendo, fissando in immagine e colore tutte le sue sfaccettature, in una costante analisi interiore e del mondo che lo circonda.

Il suo continuo desiderio di espressione e sfogo nell’arte lo porta a una continua evoluzione, senza mai allontanarlo dalla sua indiscutibile coerenza visiva.



Per gli amanti del digitale verrà pubblicato un NFT ad hoc per la mostra, disponibile su Opensea sulla pagina della galleria (opensea.io/keygallerymilano).



Orari Key Gallery:

Da Martedì a Sabato dalle 15 alle 19.30?Per visite private ed altri orari è possibile prenotare la propria visita gratuitamente sul sito www.keygallery.eu



Per informazioni:?info@keygallery.eu | +39 3669887375