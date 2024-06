Keyang Wu. Present and transcendence: the eastern dimension

“Present and Transcendence: The Eastern Dimension“ è la mostra del pittore Keyang Wu che si inaugurerà il 3 giugno 2024 e presenta la produzione pittorica e grafica dell’artista cinese. Il progetto espositivo, a cura di Guopeng Liu e Massimo Mattioli, riunisce oltre dieci dipinti di grandi dimensioni e venti disegni esposti per la prima volta in Italia negli spazi della Garibaldi Gallery di Milano