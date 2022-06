Arriva il Kia Tour Nuova Niro: lo spettacolo sta per iniziare

Da lunedì 20 giugno fino a domenica 27 giugno, in diversi centri commerciali del milanese, si svolgerà una tappa del tour di Kia dedicato a Nuova Niro e alla gamma elettrificata con la collaborazione delle concessionarie ufficiali Kia della città:

AUTOTORINO S.p.A. - Centro Commerciale Porte di Milano - Via Benedetto Croce 2 - 20090 Milano (MI)

LARIO MI AUTO S.r.l. - Centro Sarca - Via Milanese ang. viale Sarca - Sesto San Giovanni (MI)

Sono passati quasi 10 anni da quando nel 2013 Kia presentò al Salone di Francoforte il primo concept della Kia Niro, un progetto innovativo che ha rappresentato il primo passo di Kia verso il cammino dell’elettrificazione. Niro ha poi visto la luce nel 2016 debuttando sul nostro mercato con una gamma di powertrain esclusivamente elettrificati: HEV, PHEV e full EV.

Forte di questo successo che si è protratto fino a oggi, Kia ha riprogettato completamente Niro per rispondere in maniera ancora più puntuale alle aspettative degli automobilisti contemporanei. La nuova generazione dell’apprezzato crossover si propone con due propulsori elettrificati (ibrido e plug in) e una soluzione 100% elettrica, con nuovi materiali ecologici e sostenibili per gli interni e dotazioni di sicurezza di altissimo livello. Questo mix consentirà a nuova Niro non solo di soddisfare, ma addirittura di superare le aspettative della clientela. Nuova Niro è un modello fondamentale nella gamma eco-friendly di Kia, destinata a crescere fino a comprendere ben 14 modelli totalmente elettrici entro il 2027.

La nuova generazione di Niro rende più facile la transizione verso la mobilità sostenibile attraverso un’ampia scelta di propulsori a basse e a zero emissioni: ibrido elettrico (HEV), ibrido plug-in (PHEV) e 100% elettrico (BEV). I modelli HEV e PHEV utilizzano il collaudato motore a benzina Smartstream da 1,6 litri GDI di Kia. La versione elettrica, Niro EV, offre vantaggi ambientali e pratici di indubbio valore con un'autonomia esclusivamente elettrica di 460 km* (nel ciclo WLTP).

Il Tour promuove anche una collaborazione con 3Bee – un’azienda italiana che sviluppa tecniche intelligenti di monitoraggio e diagnostica per la salute delle api. Per un anno Kia “adotterà” un’arnia per ogni regione toccata dal tour contribuendo alla protezione di oltre 300.000 esemplari, all’impollinazione di 300 milioni di fiori e alla produzione di più di 150kg di miele per ogni alveare adottato.