Sempre di piu’ per le famiglie: KIABI corre con voi in vista del back to school

Pronti per il suono della campanella?

Le vacanze stanno per volgere al termine e i bambini torneranno a scuola dopo un?estate un po' più all?insegna della normalità. Il rientro tra i banchi assume per loro, ma anche per i genitori, un significato importante: un nuovo inizio, crescenti emozioni, tanti bisogni.

Questo KIABI, brand francese leader della moda a piccoli prezzi per tutta la famiglia, lo sa bene e vuole essere presente come alleato fedele all?appuntamento. ?Sempre di più per le famiglie? è il nuovo claim del brand che sarà lanciato, non a caso, in occasione della campagna Back To School.

Per aiutare le famiglie ad affrontare questo momento di riattrezzamento del guardaroba dei più piccoli, che si preparano a rientrare tra i banchi di scuola, KIABI propone una collezione adatta a tutti gli stili e a tutti i budget.

Ma oltre che con le collezioni KIABI vuole davvero stare vicino alle mamme, che corrono quasi sempre per gli altri e quasi mai per sé stesse.

Per questa ragione il brand, loro alleato in tutte le fasi della vita, le accompagna anche nell? evento ?Mamme Run? che si terrà a Milano presso il Parco Guido Vergani nella mattinata dell?11 settembre dalle 09,00 alle 13,00 circa.

Da sempre il ruolo di mamma richiede di ?correre? su più fronti: lavoro, gravidanza, figli, scuola, educazione, attività sportive ecc? per questo nasce MAMME RUN, finalizzato a stimolare le mamme a ritagliarsi un importante spazio per se stesse.

E? un?occasione per trascorrere una giornata di divertimento e svago all?aria aperta: prevede una corsa/passeggiata non competitiva per famiglie di 2 o 5 km, seguita da una serie di attività di animazione per bambini.

Le partecipanti riceveranno in loco una bag brandizzata KIABI con dentro una sorpresa.

Fino al 15 settembre non perdetevi in negozio e su kiabi.it i look interi del brand a 8? che strizzano l?occhio alla praticità e alle tendenze. Completi di tuta, felpe con zip e senza, pantaloni in denim, sneacker, t-shirt per arricchire il loro armadio e dargli una sferzata di novità.

A ciascuno il suo stile: monocromatico o con stampe, linee più morbide o più attillate.

I look del rientro a scuola accompagnano i bimbi nell?esplorare il mondo, li vestono per andare incontro al futuro. KIABI li veste anche per il tempo libero e per fare dolci sogni dopo una giornata intensa.

Sempre dal 26 Agosto al 15 Settembre non perdetevi la promozione sui pigiami; il marchio offre un 50% di sconto sul secondo pigiama acquistato nei reparti bebè e kids in negozio e sul sito.

Con KIABI la Moda entra nel panorama della convenienza: gli stilisti del marchio s?impegnano costantemente nell?innovazione prodotto, puntando a standard elevati dai materiali al taglio. L?approccio smart consente di mantenere dei prezzi convenienti tutto l?anno per le famiglie.

E voi, siete pronti a correre insieme a KIABI?