Kicking pricks: a Nick Cave tribute

Un omaggio a una delle menti più eccelse a cavallo del millennio, un artista immenso, un vero (e raro) innovatore della forma canzone; ma anche un artista impegnativo, spesso tenebroso, di certo profondo.

Nel tributo dei Kicking Pricks passione e coraggio si sposano per offrirne un'interpretazione di prim'ordine.

Brian K - voce

Gabriele Pistoia - chitarra e voce

Alessandro Aruta - chitarra elettrica e acustica

Marco Giussani - piano e tastiere

Federico Intorrella - basso

Antonio Celenza - batteria

Sara Mulfari - special guest alla voce

In scaletta Do You Love me?, Into my Arms, Where the Wild Roses Grow, The Ship Song, Red Right Hand e altri capolavori dal repertorio anni 80 e 90



Prenotazione tavoli per cena: https://bonaventura-music.wixsite.com/.../prenota-il-tuo...

Ingresso dopo cena 15 euro con drink, senza prenotazione (fino ad esaurimento posti).

Ingresso riservato ai soli soci Music First ed ENAC.

>> Nuove adesioni esclusivamente online compilando la richiesta all'indirizzo https://music-first.wixsite.com/musicfirst/associati



TESSERA GRATUITA